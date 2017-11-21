KANSER KORKSUN KADINDAN!





Kadın kanserleri alanında faaliyet gösteren Pembe izler Derneği, Türkiye’de bir ilk imza attı. Meme kanserine farkındalığını artırmak için dernek üyesi Ayşe Alagöz tarafından kaleme alınan tiyatro oyunu “Gülbahar”ı, seyircisiyle buluşturdu. Atasay’ın sponsorluğunda İstanbul’da sahnelenen oyun, uzun süre ayakta alkışlandı.

Pembe İzler Derneği, sanatın gücünü kullanarak yepyeni bir tiyatro oyunuyla sahnelerden izleyicilere seslendi: Kanser Korksun Kadından!

Kadın kanserleri alanında faaliyet gösteren Pembe İzler Derneği; üyesi Ayşe Alagöz tarafından kaleme alınan ve meme kanserli bir kadının hayatından kesitlerinden de sunulduğu “Gülbahar” oyunuyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşatırken, meme kanserine de dikkat çekti. Atasay’ın da sponsor olarak destek verdiği oyun, İstanbul’da Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluştu. Oyun öncesinde ünlü sunucu Melike Öçalan’ın sunduğu bir törenle Gülbahar’ın izleyici ile buluşmasına katkıda bulunan Acıbadem Sağlık Grubu, Atasay ve Durmazlar Holding’e plaketleri takdim edildi.

Ülkemizde her sekiz kadından birinde meme kanserine rastlanıyor. Gülbahar da bu kadınlardan biri. 1970’li yılların İstanbul’unda, sıcak komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bir mahallede geçen oyunda; kadın kahramanlar ön planda. Gülbahar; bir yandan ülkemizin sahip olduğu kültürel çeşitliliği, bu zenginlikten kaynaklanan hoşgörü ortamını sahneye taşırken giderek daha fazla kadın için bir sağlık sorunu haline gelen meme kanserine dikkat çekiyor.

Tamamı gönüllülük ruhuyla gerçekleştirilen proje Elif Dörter’in direktörlüğünde hayata geçirildi. Oyunun yönetmeni ise Berrin Kulya Balkanlar. Sarıyer’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu büyük bir dikkatle takip eden izleyiciler kimi zaman güldüler kimi zaman da ansızın gelen kötü sağlık haberleriyle sarsıldılar. Ancak sevgi ve dayanışmanın kötü haberlerin üstesinden gelmesi ve “Mutlu son” ile biten oyun, herkese umut aşıladı.

Uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında çeşitli projeler gerçekleştiren ve Pembe İzler Derneği üyesi olarak da başarılı işlere imza atan Ayşe Alagöz, seyirciyi selamlarken şunları söyledi: “Gülbahar, meme kanserini merkezine alırken iletişim araçları çok gelişmiş olsa da birbirimize temas etmenin muhteşemliğini ortaya koyan bir oyun. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamanın güzelliği ve sahip olduğumuz çok renklilik aslında bizim en büyük zenginliğimiz ve başımıza ne gelirse gelsin bu zenginlik, her zaman çözüm yolu bulmamızı sağlıyor.”

Pembe İzler Derneği Başkanı Arzu Karataş da plaket törenide yaptığı konuşmada böyle bir projeyi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Meme kanserinde erken tanı ve düzenli kontrolün önemini ne kadar anlatabilirsek o kadar iyi! Biz de dernek olarak sanatın kalbe de dokunan gücünü kullanarak yalnızca kadınlara değil, kadının hayatında olan herkese seslenmek, bilgi vermek ve farkındalığını artırmak istiyoruz. Ama umudumuzu ve neşemizi, hayata bağlanma gücümüzü de artırarak” dedi. Karataş, birlikte olmanın, dayanışmanın önemine değinerek projeye destek olan tüm kişi ve kurumlara “İyi ki varsınız!” diyerek teşekkür etti.

Oyunu izleyenler arasında cemiyet hayatından ünlü isimler de yer aldı.

