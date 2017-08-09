BULGURUN KANSER DÜŞMANI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUN?





Hazır gıdalar, aşırı şekerli ve yağlı besinlerin tüketimi, hareketsiz ve stresli iş yaşamı sebebiyle son yıllarda kanser vakaları hızla artıyor. Uzmanlar, özellikle sindirim sistemini tehdit eden hastalıklara karşı binlerce yıllık mucize bulguru tavsiye ediyor. Bulgur, dünyada en sık rastlanan Kolon Kanserinin önlenmesi ve tedavisi için en etkili besinler arasında yer alıyor.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan bulgurun, son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda pek çok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu ortaya çıktı. B grubu vitaminleri, potasyum ve folik asit bakımından zengin olan bulgur, fazla lifli olması sebebiyle sindirim sistemi hastalıklarında uzmanların tavsiye ettiği mucize besinler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda, yüksek posa içeriğine sahip bulgurun tüketiminin kolon kanseri riskini azalttığı ve hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği görülüyor. Bulgur, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla kalmıyor, sinir bozukluklarını gideriyor, zihni dinlendiriyor ve enerji veriyor.

Binlerce yıllık mucize

Duru Bulgur Beslenme Uzmanı Seçil Kenar, beslenme ve yaşam koşullarının hastalıklardan korunmada büyük önem taşıdığını ifade etti. Kenar; “Hazır gıdaların beslenmemizdeki yerinin artması, aşırı şeker ve yağlı besinlerin tüketimi, kilo artışı, kimyasalların kullanımındaki artış, hareketsizlik, alkol kullanımı gibi birçok nedenden dolayı son yıllarda kanser vakalarına daha çok rastlanıyor. Kalınbağırsak Kanseri ise dünyada en sık rastlanan üçüncü kanser tipi. Uzmanlar kanserin engellenmesi ve tedavisi için yüksek posa, düşük yağ ve düşük GI değerine sahip besinler yanında bol sebze ve meyve tüketimi öneriyor. Bulgur, sahip olduğu lif değerleri ile hastalık riskini azaltıyor” diye konuştu.

Bulgurun kuru baklagiller, salata ve meyve ile beraber haftada 3-4 porsiyon tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Kenar “Bu topraklarda yetişen ve binlerce yıl çeşitli medeniyetlerin sofralarında başköşede yer alan bulgurun faydalarını her geçen gün daha iyi anlıyoruz” dedi. Bulgurun kolon kanserini önleyici etkisinin araştırma ve deneylerin sonucunda kanıtlandığını ifade eden Kenar, hastalık tedavisi süren kişilerin ise doktorlarının kendilerine önerdiği porsiyon tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

