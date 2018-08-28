KAMERA ARKASINDA ÇAĞLA ŞIKEL





Ünlü model, sunucu ve son zamanlarda YouTuber kimliği ile öne çıkan Çağla Şıkel, bu ay WH’in 10. yıl özel sayısı için kamera karşısına geçti. Yüksek enerjisini hem kapağımıza hem de ekibimize yansıtan Çağla’yla gerçekleştirdiğimiz bu özel çekimin kamera arkası görüntülerini senle buluşturuyoruz! Röportajı okumak için de Eylül sayımızı almayı unutma… İyi seyirler!

Söyleşi: Pınar Şen

Fotoğraf: Kerem Çobanlı

Styling: İrem Arkan

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Akın Sert

Backstage Videosu: Altuğ Tezel

Fotoğraf Asistanı: Berkin Metin

