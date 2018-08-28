KAMERA ARKASINDA ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü model, sunucu ve son zamanlarda YouTuber kimliği ile öne çıkan Çağla Şıkel, bu ay WH’in 10. yıl özel sayısı için kamera karşısına geçti. Yüksek enerjisini hem kapağımıza hem de ekibimize yansıtan Çağla’yla gerçekleştirdiğimiz bu özel çekimin kamera arkası görüntülerini senle buluşturuyoruz! Röportajı okumak için de Eylül sayımızı almayı unutma… İyi seyirler!
Söyleşi: Pınar Şen
Fotoğraf: Kerem Çobanlı
Styling: İrem Arkan
Saç: Hüseyin Açıkgöz
Makyaj: Akın Sert
Backstage Videosu: Altuğ Tezel
Fotoğraf Asistanı: Berkin Metin