KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLERDEN BAHSEDELİM Mİ?





Sağlık faydalarıyla mutfağından eksik olmaması gereken besinlerle tanış.

Koşu gibi kardiyo egzersizleri, kalbini sağlıklı tutabilir; ancak kötü bir diyeti telafi etmez. Kırmızı ve işlenmiş eti azaltmanın, şeker ilave etmeyi bırakmanın yanı sıra; daha fazla meyve, sebze, kepekli tahıl, kuruyemiş, balık, kümes hayvanları ve bitkisel yağ tüketmek, kalp rahatsızlığı riskini yüzde 30’dan fazla, felç riskini ise yüzde 20 oranında azaltıyor. Gelecek sefer manava ya da markete gittiğinizde, bu kalp dostu gıdaları da alışveriş sepetine ekle.

1- Yeşil İlkbahar Salatası

Bu leziz salatanın yeşillikleri, B vitamini grubundan folat ve B6 açısından zengin. Bu besinler, kan damarlarını artel tıkanıklığına yol açan zarardan korumaya yardımcı oluyor.

Nasıl Yemelisin Bu yeşillikleri sandviçlerine ya da wrap’lerine koyabilir, çorbanın içine ekleyebilir ve solmasına izin verebilirsin.

2- Yaban Mersini & Çilek

Yaban mersini ve çilek, antosiyaninler adı verilen antioksidanlar açısından zengin. Genç ve orta yaşlı kadınlarla yapılan bir araştırmaya göre, haftada üç veya daha fazla porsiyon yemek, kalp krizi riskini azaltıyor.

Nasıl Yemelisin Bir atıştırmalık olarak tüket. Süt, badem ezmesi ve donmuş muz ekleyerek smoothie yap.

3/ Sarımsak

Sarımsak, şifalı olması ve güçlü aroması ile biliniyor. Sarımsağı yemeklerine düzenli olarak eklemek, tansiyonunu ve kandaki kolestrol seviyeni düşürüyor, ki bu kalbin için oldukça iyi bir haber!

Nasıl Yemelisin Az yağ ile yüksek ateşte karıştırarak pişirdiğin yemeklere ve makarnalara ilave etmeyi kolaylaştırmak için, buzdolabında bir kase kıyılmış sarımsak saklayabilirsin.

4/ Soya Sütü

Soya, kandaki kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olan izoflavon adındaki bileşikleri içeriyor. Ek olarak, düzenli olarak soya tüketen insanlar kalp rahatsızlığı riskini azaltmış oluyorlar.

Nasıl Yemelisin Sabah tahıl gevreğine ekle, meyveli smoothie’lerine karıştır ya da süt gerektiren tariflerde kullan.

5/ Çay

Yapılan bir çalışmaya göre günde üç bardak çay içmek; koroner kalp hastalığı, felç ve kalp problemlerinden ölüm riskinin düşük olmasıyla bağlantılı. Ve çay çoğunlukla su içerdiğinden, önerilen günlük sıvı alımına da destek olabilir.

Nasıl İçmelisin Sıcak çaydan sıkıldın mı? O halde köpüklü soğuk çayını kendin demle. Ama bir farkla: Soğuk suyun yerini, bu kez maden suyu alsın!

6/ Balık

Deniz ürünleri, ister konserve ton balığı, ister taze somon olsun, önemli omega-3 yağları içeriyor. Bu yağlar, arterlerde oluşan enflamatuarı hafifletmeye yardımcı oluyor. Haftada iki kez balık tüketimi, kalp rahatsızlığı riskinin düşük olması ile bağlantılı. Ancak daha yüksek cıva seviyesine sahip kılıç balığı gibi düzenli balık tüketiminden kaçın.

Nasıl Yemelisin Somon, proteini ve sağlıklı yağları artırmak için kolay bir yol. Bir salatanın üstüne koy ya da çabuk bir balık çorbası yap.

7/ Yulaf Ezmesi

Bu güçlü tahıl, kolestrol emiliminin engellenmesine yardımcı olan çözünebilir lif açısından zengin. Araştırmalar, günlük bir kase yulaf ezmesi tüketmenin kolestrol seviyelerini önemli ölçüde düşürebileceğini gösteriyor.

Nasıl Yemelisin Yulaf ezmesini fındık ve parmesan ile lezzetlendirebilirsin. Veya kahvaltıda yemek ya da atıştırmak için protein tozu ve süzme yoğurt ekleyebilirsin.

8/ Bitter Çikolata

En lezzetli atıştırmalığı, en sona sakladık. Bitter çikolata, kalp rahatsızlığı için bir risk faktörü olan kan basıncını düşürmeye yardımcı olabiliyor. Çikolata seçerken şunu aklında bulundur: Kakao yüzdesi ne kadar yüksekse, içinde kalp dostu flavolanlar o kadar fazla olur. En az yüzde 65 kakao içerenler ile başla.

Nasıl Yemelisin Yulaf ezmeni bitter çikolata parçaları ile tatlandırabilir ya da küçük parçalar halinde yiyebilirsin.



