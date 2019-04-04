Kalp sağlığını korumak için sofrandan eksik etmemen gereken besinler hangileri?

Kalp damar hastalıkları dünyada ölümlerin birinci derecede nedeni olmaya devam ediyor. Öyle ki dünyada her 4 kişiden biri kalp damar hastalıklarına yakalanıyor ve her yıl 18 milyon kişi bu hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Ülkemizde de önemli bir sorun olan kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı 50 yaş üstündeki yetişkinlerde yüzde 12-15 arasında değişiyor.

İşte kalp hastalıklarından korunmak ve kalbine iyi bakmak için tüketmen gereken besinler…

Somon balığı:

Balıklardaki Omega-3 yağ asitleri, düzensiz kalp atımlarını ve damarlarda tıkanıklığa neden olan plak oluşumunu engelliyor. Genel olarak tüm balıklar omega 3 içermesine karşın, somon balıklar arasında yağ oranı en tüksek, dolayısıyla omega 3 miktarı da en yüksek balıktır.

Ceviz, fındık, fıstık:

İçerdikleri yağ asitleri ile kalbi koruyorlar. Hipertansiyon genel olarak tüm kalp damar hastaları için risk olduğundan tuzsuz olanlarını tercih etmeyi unutma.

Üzümsü meyveler:

Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler sayesinde kalp dostudur. Bu meyvelere renk veren bileşikler kan basıncını dengeliyor ve damar sağlığını koruyor.

Yulaf:

İçerdiği çözünür lif sayesinde yiyeceklerdeki kolesterolün bir kısmının dışkıyla atılmasını sağlıyor, kolesterol düzeyini azaltıyor ve tok tutuyor.

Kuru baklagiller:

Lif ve B grubu vitaminler açısından zengin olan kuru fasulye, barbunya, nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyatlar kalp sağlığını koruyor. Kuru baklagiller kan şekerinin de dengelenmesini sağlıyor.

Yeşil yapraklı sebzeler:

Ispanak ve brokoli gibi yeşil sebzeler potasyum, lif, folat (folik asit), kalsiyum ve C vitamini açısından zengin kalp dostu sebzeler.

Turunçgiller:

C vitamini, beta karoten, folat ve lif açısından zengin olan portakal, mandalina, papaya ve ananas gibi meyveler pıhtılaşmayı dengeleyerek kalp hastalıklarından koruyor.

Domates:

Domates kalp sağlığı için önemli olan potasyum açısından zengin bir besin. Güçlü bir antioksidan olan likopen sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor ve kalp krizi riskini azaltıyor.

Avokado:

Zeytinyağına benzer şekilde tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olan avokado, hem kolesterol düşürücü etkisi hem de içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığına katkıda bulunuyor.

Kahve:

Günde 2 fincan kahve, içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltıyor. Ancak kahvenin şekersiz ve kremasız olması gerektiğini unutmayın.