Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, kalp-damar hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, cevizin kalp-damar sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekiyor.

Kalp-damar sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, her yıl 8-14 Nisan, “Kalp Sağlığı Haftası” olarak kutlanıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, kalp sağlığını iyileştirmek için ceviz tüketmeni öneriyor.

Ceviz, kolesterol seviyesini düşürüyor

Cevizde bulunan yağların yaklaşık %15’ni tekli doymamış yağlar oluşturuyor. Yapılan birçok araştırma bu tip yağlarca zengin olan ceviz tüketiminin yüksek kolesterol seviyesinde ve diğer kardiyovasküler risk faktörlerinde bir azalmaya neden olduğunu gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, bak ne diyor:



“Yapılan bir çalışmada, kolesterolü düşürmekte kullanılan bir Akdeniz diyetindeki % 35’lik enerji kısmının ceviz ile karşılanması durumu araştırılmış ve sonuçta ceviz içeren diyeti tüketen kişilerin (49 kişi) normal diyeti tüketenlere göre daha az LDL (Kanda taşınan düşük yoğunluktaki proteinler: Kolesterolü tasıma işlerini yürütürler) ve Lp(a) (lipoprotein a: yapı olarak LDL’ye benzemekte ve yapısında anormal bir protein taşımakta) seviyesi içerdiği bulunmuştur. Lp(a) miktarı kan pıhtılaşma oranını yükselterek damarlarının tıkanması için bir risk oluşturur.”

Düzensiz kalp atışını engelliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, cevizin ayrıca, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde düzensiz kalp atışlarının engellenmesine, damarlarda daha az pıhtılaşma özelliği olan kan tipinin üretimine (kan pıhtılaşması birçok kalp krizi çeşidinde etkili) ve iyi HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolesterol oranının kötü LDL kolesterol oranına göre artmasına yardım ettiğini söylüyor.

Ceviz, yüksek tansiyonla ilişkilendirilen önemli miktarda esansiyel bir amino asit çeşidi, L arginin içeriyor. Özellikle vücudun çok çalışan kan damarlarında bu amino asit, nitrik okside çevrilmekte ve nitrik oksitte kan damarlarının iç tarafının pürüzsüz ve düzgün olmasına yardım ederek kan damar sisteminin rahatlamasını sağlıyor. Yüksek tansiyonlu kişiler normal nitrik oksit seviyesini koruyamadıklarından dolayı, bu kişiler ayrıca diyabet ve kalp problemi gibi önemli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalıyor. Çalışmalar, cevizin kardiyovasküler yararlarının daha da fazla olduğunu gösteriyor.

Doğal melatonin kaynağı

Melatonin beyin bezesi tarafından salgılanan bir hormon. Bu hormon uyumayı kontrol eden bir mekanizmada rol alıyor ve aynı zamanda çok kuvvetli bir antioksidan özelliği gösteriyor. Ceviz, melatoninin insan vücudunun kullanıma hazır formunu içeriyor. Melatonin, gece çalışan ve zaman farkından dolayı uyku düzensizliği çeken kişilerde uyuma rahatsızlıklarını ortadan kaldırabiliyor. Bu hormonun üretimi vücut yaslandıkça azalmakta ve bu azalma sadece uyku düzensizliğine değil muhtemelen antioksidan eksikliği ile de ortaya çıkan serbest radikale bağlı hastalıkların da artmasına neden olabiliyor.

Cevizin antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini azaltabileceği, kardiyovasküler ve sinir sistemine zarar veren Parkinson ve Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların gelişimini erteleyebileceği veya azaltabileceği ileriye sürülüyor.