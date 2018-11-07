KALP DOSTU YAĞLAR HANGİLERİ?



Kalp dostu beş yağı açıklıyoruz!

Kilomuzu kontrol etmeye, kolesterol ve tansiyonumuzu istediğimiz seviyede tutmaya çalışırken yağı tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiği gerçek bir şehir efsanesi!

Enerjimizi yüksek tutmak, bazı vitaminlerin emilimini kolaylaştırmak ya da saçlarımızı ve cildimizi korumak için yağa ihtiyacımız var ama bir şartla: Doğru yağı, doğru oranda tüketmeliyiz!

Yeterli miktarda “iyi” yağ, yani doymamış yağ tüketmenin sırrı ise basit: Biraz kabuklu yemiş ve yağlı tohumla birlikte aşağıdaki yağlardan dengeli miktarda tüketmek…

Zeytinyağından vazgeçme

İyi yağ sınıfında olmasının yanı sıra içeriğinde az miktarda A, E, D ve K vitamini bulunan zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Zeytinyağı ile sebzeleri soteleyebilir veya salata sosu olarak kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağında 119 kalori bulunuyor.

Keten tohumu yağının faydaları

Keten tohumu önemli bir omega-3 kaynağıdır. Buzdolabında saklanması gereken keten tohumu yağı, yemek pişirmek için kullanılmıyor. Işığa, sıcağa ve havaya da maruz bırakılmaması gereken keten tohumu yağı, salata sosları veya terbiye olarak yahut gıda takviyesi şeklinde tüketilebilir. Bir yemek kaşığı keten tohumu yağı da 119 kalori içeriyor.

Lezzetli ve aromatik: Yerfıstığı yağı

Yerfıstığı yağı, aromasıyla öne çıkan leziz bir yağ alternatifi. E vitamini ve fitosterol içeren saf yerfıstığı yağının uzun raf ömrü ve dumanlanma derecesi en yüksek yağlardan biri olması, bu yağı kızartmalar için de uygun kılıyor. Bir yemek kaşığı yer fıstığı yağının kalori değeri, 119 kalori.

Hem leziz hem sağlıklı: Avokado yağı

Yüksek dumanlanma derecesine sahip olan bir diğer yağ avokado yağı. Hem yemeklerde hem de salatalarda kullanmak için uygun olan avokado yağı, önemli bir yağ asidi olan oleik asit içeriyor. Avokado yağı lutein bakımından da oldukça zengindir ve bir yemek kaşığının enerji değeri 124 kaloridir.

Ceviz yağıyla detoks

Ceviz yağı salata sosları, dip soslar ve terbiyeler için ideal, lezzetli ve besleyici bir yağdır. Elajik asit bakımından zengin olan ceviz yağı, manganez ve bakırın yanı sıra, melatonini de içeriyor. Düşük dumanlanma derecesi nedeniyle pişirilmesi tavsiye edilmeyen ceviz yağının bir yemek kaşığında 130 kalori bulunuyor.

Hindistan cevizi yağına aldanmayın!

Son dönemde her yerde Hindistan cevizi yağının “mucizevi” faydalarından, hem iyi hem de kötü kolesterolü yükseltme özelliğinden bahsediliyor. Diyetisyen Chen Du, bu iddiaların bilimsel olarak desteklenmediğini belirterek, “Hindistan cevizi yağı, 12 karbon uzunluğunda orta-zincir trigliseritler içerir. Bu tür yağ asitlerinin sağlık açısından faydasını gösteren bir çalışma yok” diyor. Hindistan cevizi yağının bir yemek kaşığının 12 gram doymuş yağ içerdiği düşünülürse, bu yağı ölçülü tüketmekte fayda olabilir.

