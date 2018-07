KALDIĞIN YERDEN DEVAM ET

Yılı bitirmeye yaklaştığımız şu dönemde yeni yıl kararlarından eser kalmadı mı? Kulübe hoş geldin! Ama hemen moralini bozma. Birkaç basit adımla motivasyonunu geri kazanabilir ve 2018’e bomba gibi devam edebilirsin.

Ocak ayının ilk dakikalarına kısa bir bakış atalım mı? Havai fişekler atıldı, şampanyalar patlatıldı, sevdiklerine sarıldın… Bu yıl daha çok egzersiz ve meditasyon yapacağına, daha iyi besleneceğine ve para biriktireceğine dair kararlar aldın. Şimdi bir de haziran itibariyle duruma bakalım: Yılı yarıladık ve bu kararlar bir şekilde tarihe karıştı…

Psikoloji Profesörü John Norcross, yılbaşı gecesi karar alan kişilerin üçte birinin bir ay sonra bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtiyor. Bu arada yüzde 29’u aldığı kararı iki hafta bile uygulayamıyor. Altı ayın sonunda ise geriye, aldığı kararların arkasında azimle durabilen sadece birkaç gizemli canlı kalıyor. Onlar kışın yağmur çamur demeden koşuyor, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor ve açık konuşmak gerekirse geriye kalan herkesin moralini bozuyor. Bardağın dolu tarafından bak: Sen de davet beklemeden onların arasına katılabilirsin. Çünkü seni hedeflerine ulaştıracak sekiz basit tüyomuz var!

1- Instagram paylaşımları yap

Biliyoruz, bütün gün sosyal medyada yaşayıp yediği her sağlıklı yemeğin fotoğrafını paylaşan veya “Bakın ne kadar çok egzersiz yapıyorum” diye spor salonundan story atan kişilerden olmak istemiyorsun. Ama bunu yapmak, motivasyonunu arttırmanda büyük rol oynayabilir. Ve inan, bunu yapan kişilerin birçoğunun amacı da aslında bu (yani seni sinir etmek değil). Norcross, sanal bile olsa ailen ve arkadaşlarından gelen düzenli övgülerin seni hedefine giden yolda tutmaya yardımcı olacağını söylüyor. Yine de bu kadar göz önünde olmak istemiyor musun? Facebook’ta sadece yakınlarının olduğu özel bir grup oluşturarak, paylaşımlarını orada yapabilirsin.

2- Takvimine kaydet

Yöneticin senden bir sunum hazırlamanı istediğinde bunu unutmamak için hemen takvimine kaydedersin. Çünkü düzenli gelir ve yıllık izin gibi şeyleri umursuyorsun, değil mi? Kaliforniya’daki Dominik Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yazıya döktüğün hedefleri gerçekleştirme ihtimalinin yüzde 33 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Bu yüzden meditasyon, egzersiz veya haftalık yemek hazırlama gibi yapman gereken şeyleri takvimine veya yapılacak işler listene ekleyebilirsin.

Ufak bir tüyo: Programını haftalık olarak hazırlarken, aynı aktiviteyi her gün aynı saate işlemeye çalış.

Kişisel Egzersiz Eğitmeni Mike Donavanik, egzersiz saatlerin ne kadar sık değişirse, onları erteleme -hatta iptal etme- riskinin de bir o kadar arttığını ifade ediyor.

3- Kendini motive et

Biz kadınlar konu kendimizi eleştirmeye gelince oldukça acımasız olabiliyoruz. Ama bir arkadaşımız aynı durumun içinde olsa ona genelde şöyle deriz: “Çok büyütüyorsun, bence mükemmel bir sunum yapacaksın. Kendine bu kadar yüklenme!” Hedeflerinden vazgeçmeyen kişiler her koşulda kendine güvenir ve motivasyonunu kendisi yaratır. Dolayısıyla arkadaşlarına yaptığın cesaret verici konuşmaları kendin için de yapmalısın.

4- Sebebini bul

Karar verip yapamadığın şey ister yeni bir hobi edinmek, ister birkaç kilo kaybetmek olsun; bunu neden yapmak istediğini belirlemeye çalış. Lift to Get Lean kitabının yazarı, Ağırlık ve Kondisyon Uzmanı Holly Perkins, “Daha güzel görünme isteği, uzun vadede koltuğundan kalkıp spora gitmeni sağlamaz” diyor. Aynanın da ötesine geçip gerçekten ne istediğini belirlemen gerekir. Bulacağın gerçek sebep –kendine güvenini arttırmak veya ihtiyaçları olduğunda ailenin yardımına koşmak– seni gerçekten motive eder. İşte tam olarak bu yüzden kendini iyi hissetmek için spor salonuna yazılanlar, sadece daha fit görünmek için yazılanlardan daha fazla devamlılık sağlıyor. Derinlerde bir yerde, daha içsel bir sebebin olmadığını düşünüyorsan şunu dene: Yüksek sesle hedefini söyle (örneğin, beş kilo vermek istiyorum); sonra kendine “Neden?” diye sor. Cevap ne olursa olsun tekrar sor: “Neden?” Cevabını beş defa yüksek sesle tekrarla ve işte! Karşında gizli motivasyon kaynağın!

5- Ufak başarılarını kutla

Hedefe giden yolda her zaman iyi niyetimizi korumaya çalışırız. Sen de yeni yılın ilk gününde bu yılın farklı olacağını kendi kendine tekrarlamışsındır. Ama sonra ne olduysa oldu: Ofiste mesaiye kaldığın geceler, günlerce seni yatağa bağlayan grip, kayınvalidenin sürpriz hafta sonu ziyareti derken, yine belirlediğin programdan saptın. Ama fark işte tam burada ortaya çıkıyor: Çoğu insan o hafta başaramadıklarına (yenen sağlıksız yemekler, gereksiz yere harcanan paralar, gidilmeyen egzersiz seanları…) odaklanır. Oysa hedefine yönelen pozitif kişiler, her gün ulaştıkları küçük başarılarını dikkate alır. Telefon faturanın daha az gelmesi veya akşam yemeğinde sadece sebze yemen bile olumlu değerlendirilebilecek şeyler. Böylece her gün, mutlaka bir kazanç elde edersin.

6- Küçük düşün

365 gün boyunca tek bir hedefe odaklanmanın pek olası bir yanı yok. Çünkü programın, sağlığın ve isteklerin sürekli farklılık gösterir. Kendine yıllık yerine üç aylık hedefler koy. Bu süre hem para biriktirmen veya yeni başladığın bir sporda ilerleme kaydetmen için, hem de bunu alışkanlığa çevirmen için yeterli. Psikolog Barbara Walker, “Ama kaytarabileceğin kadar da uzun bir süre değil” diyor ve ekliyor; “Hedefin bu süre içinde uygulanabilir olmalı fakat bir yandan da seni biraz zorlamalı.”

7-Kayıt tut

Hedefine ulaşmak için ne kadar çalıştığının kaydını tut. Pittsburgh Üniversitesi’nde 2012 yılında yapılan bir araştırma, yaptığın egzersizlerin kaydını tuttuğunda otomatik olarak daha fazla egzersiz yaptığını belirtiyor. Her seansını kayıt altına alırsan, hedefe giden yolda bir-iki defa tökezlemek uzun vadede havlu atmana sebep olmaz. Dilersen daha geleneksel takılıp bir not defterini egzersiz günlüğüne dönüştürebilir veya MyFitnessPal gibi uygulamaları deneyebilirsin.

Telefonunda takip edebileceğin tek aktivite antrenmanların değil. Breathe gibi uygulamalar sayesinde kendine bir meditasyon ajandası oluşturabilirsin. Haftalık olarak telefonundaki Sağlık uygulamasını takip ederek bile büyük bir fark yaratabilirsin. Aynısı bütçeni takip etmek ve kendine bir beslenme planı oluşturmak için de geçerli. Hepsi için farklı uygulamalar var, yeter ki sen iste!

8- Mutlu bir alan yarat

Biraz feng shui’ye ne dersin? Hedefini gerçekleştirmek için kullandığın alan, enerjini olumlu yönde değiştirebilir. Örneğin kendi işini kurmak istiyorsan, hoşuna giden bir çalışma masası yarat: Oturma odandaki masa bile olabilir. Tek yapman gereken üstüne sevdiğin birkaç kırtasiye malzemesi ve seni motive eden bir fotoğraf yerleştirmek. Daha mı çok meditasyon veya yoga yapmak istiyorsun? Odana sevdiğin renklerde bir mat, rahat minder veya yastıklar yerleştirerek kendi huzur köşeni yarat. Evinde gündelik olarak daha az kullanılan bir oda veya bölüm varsa orayı da tütsüler, yağlar ve mumlar yardımıyla kendi kişisel tapınağına dönüştürebilirsin. Burada zaman geçirdikçe kendinle daha fazla bağlantıda olduğunu hissedeceksin. İşte şimdi, hiçbir şey seni kararlarından vazgeçiremez!