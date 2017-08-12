KALÇALARINI SIKILAŞTIRMAK İÇİN İHTİYACIN OLAN 2 HAREKET

Antrenmanını tamamlamadan önce bu 2 hareketi yap; daha sıkı kalçalara kavuş.

Videoyu izledikten sonra “5 dakika ve 2 hareket. Ne var ki bunda? Kolayca yapabilirim.” dersen yanılırsın. Denediğinde işin o kadar da kolay olmadığını anlayacaksın.

Fitness uzmanları, son dönemde oldukça popüler olan bu 2 hareketten oluşan rutin için “metabolik bitirici” diyorlar. Kısaca şöyle özetleyebiliriz: Antrenmanının sonuna ekleyebileceğin süper hızlı, süper yoğun bir hareket ya da hareketler serisi. Bu hareketler yağ yakımını artırıyor, metabolizmanı hızlandırıyor, kondisyonuna ve fitness seviyene dakikalar içerisinde pozitif katkı sağlıyor.

Hareketleri ara vermeden 3-5 dakika boyunca tekrar et.

