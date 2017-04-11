KALBİNİN GENÇ KALMASI İÇİN 6 BESLENME ÖNERİSİ





Sağlıkla atan bir kalbe sahip olmanın yolu, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaktan geçiyor. Katı yağ, margarin gibi doymuş yağların fazla kullanımı, aşırı tuz tüketimi, sebze, meyve ve tahıllardan uzak beslenme tarzı ise kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu tetikliyor. Yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenmede birkaç önemli noktaya dikkat edilerek kalp sağlığını korumak mümkün olabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, “Kalp Haftası”nda sağlıklı bir kalp için beslenme önerilerinde bulundu.

1- Yağ tüketimini azalt: Beslenmende toplam yağ tüketimi enerjinin %30’unu geçmemelidir. Yağ içeren besinler aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan diğer besin öğelerini de içerdiği için yağa ihtiyacımız vardır. Ancak sağlık açısından, diyette yağ miktarını enerjinin %25-30’nu karşılayacak şekilde azaltmak yararlıdır. Diyette yağı azaltmanın yolları şu şekilde sıralanabilir:

• Yediğin tüm besinlerin yağ miktarını dikkate al. Çok fazla yağ içermeyen sağlıklı bir diyet için; sebze, meyve, tahıllar, yağsız kırmızı et, derisiz kanatlı hayvan etleri, balık ve düşük yağlı besinler tüketilmelidir. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanlarını tercih edilmelidir.

• Günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüket. Sebze ve meyvelerin yağ içeriğinin düşük olmasının yanı sıra posa içeriğinin yüksek olması kalp damar sağlığını korumada olumlu etkiye sahiptir. Bazı meyve ve sebzelerin bileşiminde bulunan suda çözünebilen posanın kolesterol düşürücü etkisi bulunmaktadır.

• Tam tahıllı ürünleri tercih et. Günlük enerji gereksiniminin büyük bir kısmını karbonhidrattan zengin besinlerden karşılamak, yağ alımını azaltmaya yardımcı olur. Ancak burada özellikle kahvaltılık tahıl ürünleri, kepekli, yulaflı ekmekleri, bulgur, makarna, pirinç gibi kompleks karbonhidratları tercih etmeye çalış. Yulaf gibi tahılların içeriğindeki çözünür posanın kan lipitlerini düşürücü etkisi vardır.

• Yemeklerinde katı yağları az kullan. Yemeklerinde margarin, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı, ay çiçek yağı, soya, kanola yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih et.

• Satın aldığın besinlerin etiketleri üzerindeki yağ miktarlarını kontrol et. Çoğu besinin etiketi üzerinde bulunan besin öğeleri tablosunda yer alan; enerji, yağdan gelen enerji, toplam yağ, doymuş yağ ve kolesterol miktarlarını mutlaka oku.

• Ara öğünlerde yağ miktarı düşük besinleri tercih et. Ara öğünlerde bisküvi, kek, pasta, cips gibi yağ içeriği yüksek besinler yerine meyve, sebzeler, az yağlı süt ve süt ürünlerini tüket.

• Uygun pişirme yöntemlerini seçerek yağ kullanımını azalt ya da hiç yağ kullanma. Yemek hazırlama yöntemlerini değiştirerek lezzette herhangi bir eksiklik olmaksızın yemeklerindeki yağ miktarlarını azaltabilirsin. Örneğin besinleri kızartmak yerine; fırında pişirme, haşlama, ızgara, buharda veya mikrodalga fırında pişirme yöntemlerini kullanabilirsin.

2- İdeal vücut ağırlığını koru: Kilo fazlan varsa ideal ağırlığına ulaş. Aşırı vücut yağı kalp hastalığı riskini artırır. İdeal ağırlığına ulaşmak için uygulayacağın diyet, kişiye özel ve sağlıklı olmalıdır. Hızla kilo verdiren, tek yönlü beslenme gerektiren diyetlerden uzak dur.

3- Fiziksel aktiviteni artır: Kalp sağlığın için düzenli ve orta düzeyde aktivite önemlidir. Aktif yaşam kan kolesterol ve trigliserit düzeylerini normalde tutar, HDL yani iyi kolesterolü artırır, kan basıncını düşürür, stresi kontrol etmeye yardımcı olur, enerji harcayarak vücut ağırlığının kontrol altında tutulmasını sağlar.

4- Sigarayı bırak: Sigara kalp damar hastalıklarından ani ölümlerde anahtar etmendir. Sigara kan basıncını ve kalp atım hızını artırır. HDL düzeyini düşürür ve sigara içme kanın pıhtılaşma riskini yükseltir ve ani kalp krizine neden olabilir.

5- Stresi azalt: Stres ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantı zayıf da olsa, stresi kontrol etmek; özellikle stresle baş etmek için çok yemek yiyen veya sigara içen kişilerin kalp hastalıklarına yakalanma riski artar.

6- Alkolden uzak dur ya da alımını sınırlandır: Aşırı alkol tüketimi hem aşırı kalori kaynağı olarak kilo kontrolünü engeller hem de kan yağlarını bozar.

