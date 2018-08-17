KALBİNİN EN İYİ DOSTU





Köpek arkadaşın sana üstün kalp sağlığı sunabilir ve birkaç yıl daha kazandırabilir.

Dünya köpeklere kafayı takmış durumda. Henüz takip etmiyorsan, Instagram’da üç milyondan fazla şaşkın bakışlı takipçisi olan Doug adında bir pug var. İnternet üzerinde onların her nefesini dikkatle dinliyoruz. Ancak araştırmalar, köpeklere karşı beslediğin içten sevgiyi fiziksel olarak göstermenin, en az onlar kadar hoşuna gidecek ciddi karşılıklı faydaları olduğunu öne sürüyor.

İnsanların en iyi arkadaşı, koruyucu bir melek. Evcil hayvanın, senin uzun ömürlü olmanı da sağlıyor. Uppsala Üniversitesi, İsveç’teki 3,4 milyon kişi üzerinde 12 yıl boyunca çalıştı ve köpek sahibi olan deneklerin genel olarak yüzde 33 daha düşük ölüm riski taşıdığını ve kardiyovasküler hastalığa yenik düşme riskinin yüzde 36 daha düşük olduğunu gördü. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında en yaygın ölüm sebebi ve Avrupa’daki tüm ölümlerin neredeyse yarısından sorumlu olduğundan, bu tehdidin dizginlerini elimizde tutmakta yarar var.

Başka bir araştırma da dört bacaklı arkadaşımızla geçirdiğin zamanın, kontrol altında tutulmazsa bağışıklık sistemini baskılayabilecek olan stres hormonu kortizolü düşürdüğünü gösterdi. Ayrıca alerjilere olan direncini artırıyor ve sosyal anksiyete ve yalnızlığın zihinsel sağlığındaki hayatını kısaltabilecek, olumsuz etkilerini azaltıyorlar. Bir köpeğe sahip olmanın, yürüyüşleri tartışmaya kapalı bir şekilde zorunlu kıldığından bahsetmeye dahi gerek yok. Böylece dinlenme günlerinde bile kardiyo kotanı korumayı garantilemiş oluyorsun. Peki, yürürken arkalarını toplamaya ne demeli? Bunu da fazladan squat gibi düşün.

Kediler ile Köpekler

Bilim, sağlık bahsinde evcil hayvanlarımız arasında yalnızca bir kedi bıyığı farkı olduğunu söylüyor.

RAHATLAMA

Eklem protezi ameliyatı hastaları, bir terapi köpeğinin düzenli ziyaretlerinin yardımıyla* yüzde 28 daha az ağrı kesici ilaca ihtiyaç duyuyor.

ZEKİ KEDİLER

Bristol’daki araştırmacılar, köpek severlere kıyasla kedi sahiplerinin üniversite mezunu olma olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti.

HAFİF OKŞAMALAR

Yalnızca 18 dakikalık bir köpek sevme süreci, güçlü bağışıklık sisteminin bir işareti olarak salyandaki belirli antikorların seviyesini artırır.

SELAM KEDİCİK

Kediyle paylaşılan bir bağ, duygusal olarak insan ilişkileriyle aynı.**

