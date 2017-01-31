KALBİNİ SEVİYORSAN BUNLARI YE!





Bu besinler modunu yükselteceği gibi kalbine de iyi gelecek. Kalbinin sesini dinle.

Kalp sağlığını düşündüğün zaman aklına gelen diyetler neler? Akla ilk gelenler kesinlikle; tuz yok, şeker yok, yağ yok, eğlence yok! Ama öncelikle ne yememen gerektiğine odaklanmak yerine yerken eğlendiğin şeyi düşünsen daha iyi. Hem tadı müthiş olup hem de kardiyovasküler fonksiyonlarını destekleyecek sağlıklı ve lezzetli besinleri sayalım. İlle sağlıklı olacak diye tatsız tuzsuz olmasına gerek yok yani!

1- ALKOL: Kırmızı Şarap

Alkol tüketimi, kalp koruyucu yararıyla biliniyor. Özellikle stresi azaltma, HDL’yi arttırır, ( Yüksek yoğunluklu lipoprotein: Vücuttaki dokulardan karaciğere kolesterol taşıyan bir lipoprotein sınıfıdır. Yapısında %50 protein, %24 fosfolipid, %2 kolesterol, %4 yağ ve %20 kolesterol ester bulunur. HDL, karaciğerde üretilir.) kanda bulunan ve pıhtı teli üreten fibrinojen seviyesini düşürür. Ayrıca diyabet hastalığı riskini önler. Sadece kırmızı şarap değil, tüm alkollü içkiler, kalbi korur. Yüksek oranda antioksidan içeren alkoller arasında koyu renkteki bira ve kırmızı şarap, ciddi bir koruyucu etkiye sahiptir.

Kadınlar için haftada 3 ila 7, erkekler için 3 ila 14 kadeh önerilir. (Bir kadeh, 100 mililitre şaraba denk gelirken birada 336 mililitreye denk düşer.) Çok daha yüksek oranlarda tüketimi ise kadınlarda meme kanseriyle ilişkilendirilir. Yüksek müktarda içilen alkol ( günde en az 4 kadeh) pankreas yangısına, karaciğer ve kalpte sorunlara neden olur.

2- Çikolata:

Magnezyum bakımından zengin olan çikolata, kasları gevşetir. Çikolata yedikten sonra derin nefes al, ciğerlerinin temizlendiğini hissedeceksin. Özellikle bitter çikolatada yüksek oranda flavonoid bulunduğu için beyin ve kalp koruma altındadır. Epitekin gibi flavonoidler, beyne ve kalbe kan akışını sağlar.

3- Avokado:

B6, C, ve vitaminleri içeren avokado, lif, folik asit ve potasyum bakımından zengindir. Prostat kanserini önlemede önemli rol oynayan ve besinlerin emilimini arttıran likopene sahiptir. Yüksek yağ oranına sahip olsa da avokadodaki fazla yağda tekli doymamış yağ bulunur ve bunun sadece 2 gramı doymuş yağdır. Avokadonun bir diğer önemli özelliği kan basıncını ve kalp hızını düşürür.

4- Böğürtlen:

B, C vitaminleri ile flavonoid ve resveratrol gibi antoksidanlara sahip olan böğürtlen, beyin hücrelerini koruduğu gibi çok iyi bir kalp dostudur. Böğürtlen, çilek ve ahududu, yüksek oranda fenol antioksidan katekin içerir. Bu madde, 34 ile 61 yaş arasındaki kadınların kalp krizi oranını yüzde 30 azaltır.

5- Kuru yemiş:

Lif ve folik asit bakımından zengin olan kuru yemiş, kan glikozunu düzenler. Ayrıca ceviz gibi bazı kuru yemişler, omega 3 ALA bakımından büyük bir kaynaktır. Kuru yemiş yemek, kalp krizi riskini azaltır. İspanya’da 55 ile 90 yaş aralığındaki 7 bin kişinin katıldığı araştırmayla kuru yemiş tüketim miktarı ile kalp, damar hastalığı ve kansere bağlı ölüm oranı arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğu tespit edildi. Günlük tüketilecek toplam miktar yaklaşık 40-50 gram olmalı, aşırı tüketim (yaklaşık 80 gramın üzeri) kilo aldırabilir. Bu tip aşırı tüketimlerin genellikle yemek sonrası yapılması ve beraberinde fazla alkol alınması olumsuz etkiyi artırıyor.

