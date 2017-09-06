KALBİN İÇİN HAREKET ET





Dünyada her yıl 17.5 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Vücudumuzun en duygusal organı olan kalp, yaşadığımız tüm duygulardan etkileniyor.

Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Türkler’de kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüksek olduğunu söyleyerek, bunun en önemli sebebinin yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, “Her ne kadar Türkler’in genetik olarak kalp hastalığına yatkınlığı olsa da, düzenli yürüyüş yapmamak, sigara içmek, aşırı tuz tüketimi kalp hastalıklarını tetikliyor’’ diyor.

Hipertansiyonuna dikkat

Kalp hastalıklarının başlıca etkenlerinden biri de hipertansiyon. Hipertansiyon, Türkiye geneline bakıldığında yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülüyor. Hem kalp krizi hem de felç riskini arttıran hipertansiyon, diğer yandan kalp yetmezliğine sebep oluyor. Yapılan araştırmalar, hipertansiyonu olanların yarısının, hastalığının farkında olmadığını gösteriyor. Bu durumda hipertansiyon da mutlaka farkında olmamız gereken bir risk faktörünü oluşturuyor.

KALBİN İÇİN BUNLARI YAP

• Katı yağ yerine zeytinyağı tercih edilmeli. Zeytinyağı vücuttaki iyi kolesterolü arttırıyor, kötü kolesterolü azaltıyor.

• Kalp hastalıklarında stres en önemli faktörlerden biri. Hareketsiz yaşamı etkileyen stres, yanlış beslenmeyi de tetikliyor. Yoga, meditasyon, hafta sonları yapılan doğa yürüyüşleri hem stresi azaltmada hem de kalp açısından fayda sağlıyor.

• Günlük hayatta yaşanılan duygu ve olaylar kalbi etkiliyor. Evlilik de bunlardan bir tanesi. Evli insanların kalp krizi geçirme oranları bekarlara göre daha düşük ve yaşam süreleri daha uzun.

• Yapılan araştırmaya göre siyah çikolata yedikten sonra (%85 kakao) özellikle bacak damarlarında daralma ve tıkanma olan hastaların daha uzun mesafe yürüyebildikleri ve ağrılarını azaldığı kanıtlanmıştır.

• Mümkün olduğunca az tuz tüket, sadece yemek pişerken tuzu kullan.

• Her gün düzenli olarak yarım saat doğa yürüyüşü yapılmalı. Asansör yerine merdiven kullanılmalı ve spor yapmalı.

Günde mutlaka yarım kilo sebze meyve tüketilmesi gerekiyor. Çünkü sebze ve meyveler vücuttaki kötü yağlarla mücadelede ederek, kilo vermeyi de sağlıyor.

