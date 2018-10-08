KALBEN, YENİ BESTESİYLE MEME KANSERLİ KADINLARA GÜÇ VERECEK!





Ünlü müzisyen Kalben, metastatik (ileri evre) meme kanserli kadınların mücadelesi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Europa Donna ve Kanserle Dans hasta dernekleri ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ile bir araya geldi.

Müzisyen Kalben, “Bir Tıkla, Dinle, Umutlar Çiçek Açsın” psikolojik destek projesi için “Yaşamak Var Ya” isimli bir beste yaptı. Bu proje kapsamında, ileri evre meme kanseri hastalığını ve hastalarını fark ettirmek, onların öncelikli ihtiyacı olan psikolojik desteği sağlamak ve yaygınlaştırmayı amaçlayan Kalben, herkese şu çağrıda bulundu: