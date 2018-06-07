KALANLARI DEĞERLENDİR





Şişenin dibinde kalmış şarabı, yemediğin peynirleri ve buzdolabında bekleyen sebzeleri farklı şekillerde değerlendirebilirsin.

1/ KIRMIZI ŞARAP SOSLU BONFİLE

Bonfileyi tuz ve karabiberle tatlandır, sıcak bir tavada mühürle ve kenara al. Aynı tavada zeytinyağını ısıt ve doğranmış soğanı biraz biberiye ile sotele. Ardından 80 ml şarap ekle ve sos kıvamı alana kadar pişir. Bir parça tereyağı ilave ederek ocaktan al ve eti pişirdikten sonra sosu üzerine dökerek servis et.

2 / FONDÜ VEYA PEYNİR DİP SOS

Peynir parçalarını 60 ml beyaz şarap, 1 diş sarımsak, tuz, karabiber, isteğe göre birkaç kaşık sebze suyu ve elindeki taze baharatlarla mutfak robotundan geçir. Pürüzsüz bir kıvam alınca bir sos kabına aktar, baloncuklar çıkana dek ocakta ısıt. Fondü şeklinde ya da dip sos olarak, kızarmış ekmekle servis et.

3 / SEBZE YAHNİSİ

Yemeklik doğranmış soğanı, derince bir tavada biraz zeytinyağı ile yumuşayana dek sotele. 1 diş kıyılmış sarımsak, dilimlenmiş siyah zeytin, 180 ml şarap ve dilediğin sebzeleri tavaya ekle. Kaynama noktasına gelince altını kıs, kapağını kapat ve sebzeler yumuşayana kadar pişir.

