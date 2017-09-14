KALAMIŞ’TA ÖZEL BİR GÜN





Marina ve uçsuz bucaksız deniz manzarası eşliğinde hayatınızın en önemli kararına Anadolu yakasının en prestijli otellerinin başında gelen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de “Evet” diyebilirsiniz. Görkemli mimarisi, alanında profesyonel kadrosu, eşsiz lezzetleri ve çok daha fazlasını yaşayacağınız özel anılarınız uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. Yıldızlar altında “evet” demeye hazır mısınız?

Kalamış marina manzaralı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in terası büyüleyici ambiyansıyla yaşamınızla ilgili alacağınız en önemli kararlarda size yıldızların ve yakamozun şahitlik etmesine imkan sağlıyor. Zevkinize göre süslenen terasta davetlileriniz açık havanın keyfini doyasıya çıkarabiliyor. İhtişamlı bir saray konseptiyle tasarlanan 500 kişilik oturma kapasiteli son teknolojiyle donatılan Kalamış Balo Salonu, sadeliği ve zarafeti tercih edenler için Moda Balo Salonu ve havuz başı düğünler için Anadolu yakasının en modern şıklığıyla tartışmasız en şık mekanı Beykoz Salonu hayal ettiklerinizin çok daha fazlasıyla karşınızda.

Ünlü şefler sizin için iş başında

Düğününüzün en önemli detayların biri olan lezzetler ise otelin ödüllü Executive Chef’i Mehmet Yalçınkaya’nın ve özenle tasarlanan pastanız ise şef Sedat Yaman’ın ellerinden çıkacak ve eşsiz lezzetleriyle düğününüzü daha da etkileyici kılınacak.

Düğünüm hiç bitmesin diyenler için “After Party” zamanı

Hayatının en özel gününü doyasıya ve sevdikleriyle geçirmek isterseniz düğünün ardından ister otelin balo salonlarında, isterse de terasında “After Party” ile kutlayabilirsiniz. Gece 03:00’e kadar süren eğlencede seçilecek 3 çeşit atıştırmalık ve içki servisi seçenekleri bulunuyor.

Kız kıza eğlencenin adresi

Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, gelin hamamı paketiyle başta gelin olmak üzere davetlilerin yorgunluğunu atmasını, yenilenmesini ve düğüne hazırlanmasını sağlıyor. Eski Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip olan gelin hamamı, kına gecesi ve bekarlığa veda partisini olacak şekilde bir arada organize edilebiliyor. İsteğe göre dj veya fasıl ekibi, meşrubat ve alkollü içki ikramları, gelin için kese, köpük veya masaj terapisi gelin hamamı paketiyle sunuluyor.

