KALAMIŞ WEDDİNG FEST’TE ÖZEL KATILIMCILARA %25 İNDİRİM





Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel’in ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek ‘Kalamış Wedding Fest’ evliliğe adım atacak çiftleri bekliyor.

Düğün hazırlıklarıyla ilgili tüm detayların yer alacağı etkinlik;hediye çekilişi, indirim kuponları, sürpriz showlar, düğün üzerine söyleşiler, gün boyu dj müzik yayını ve özel sahne performansları ile evlenecek çiftlere rehberlik yapmaya hazırlanıyor.

Bir düğün atmosferini yaşayacağınız festivalde kuyumcudan gelinliğe, dekorasyondan dans derslerine, davetiyeden fotoğraçıya, müzikten pastaya kadar düğüne dair her detay yer alıyor.

Kalamış Wedding Fest´te özel katılımcılara Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel´de gerçekleştirecekleri düğünlerde %25 indirim uygulanacaktır.

Program

DJ Melis & İdo Tatlıses DJ performans

Eda & Metin Özülkü ile Aşk şarkıları

Aşk Falı

Aşk Psikoloğu ve Yazar Işıl Evrim Akgün Aşk Sohbetleri

Ana sponsor

Barok Diamond

Adres: Fener Kalamış Caddesi No 38,34726

Kalamış, İstanbul, Türkiye

Bilgi: 0216 400 00 00

