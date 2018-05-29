KAKAONUN GÜCÜ





Kadınların yüzde 90’ından fazlası zaman zaman çikolata krizine girdiğini kabul ediyor. Ve yaklaşık yarısı için bu krizlerin şiddeti ve sıklığı PMS döneminde artıyor. Ancak, reglini bahane ederek bol tereyağlı bir brownie yutmadan önce bilmen gereken bazı şeyler var.

PMS Krizi “Öğrenilmiş” Olabilir

Albany Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Julia Hormes, özellikle sağlıklı beslenme takıntısı olanların, regl dönemini toplumsal geçerliliği olan bir bahane olarak gördüklerini ve bu dönemde ideal olan ile abartılı olan arasındaki sınırı dikkate almadıklarını belirtiyor: “Yağ ve şeker oranı yüksek olan çikolata da, bu dönemde yıkılması çok cezbedici bir tabu olarak görülüyor.”

Fakat Tatlı İstiyorsak Bir Sebebi Var

Diğer yandan, Beslenme Uzmanı Leslie Bonci, PMS ve regl döneminde ortaya çıkan hormon dalgalanmalarının, vücutta stres hormonu kortizolün seviyesini yükselttiğini söylüyor: “Mutluluk hormonu serotonin ise otomatik olarak düşüşe geçiyor. Vücudumuz serotonin üretmek için karbonhidratları kullanıyor, dolayısıyla tatlı bir şeyler yerine yeşillik yemek işe yaramıyor.” Bu iki bilgi ışığında, işte en sağlıklı çözüm önerilerimiz: Smoothie’ne laktozsuz süt, keçiboynuzu tozu ve kakao ekleyebilir ya da yağsız patlamış mısırına bir-iki kaşık bitter damla çikolata karıştırarak atıştırmayı deneyebilirsin.

