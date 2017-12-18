KAKAONUN EŞSİZ DOKUNUŞUYLA YENİ YILI MUTLU KARŞILA





Yepyeni bir yıla başlarken kendini ve sevdiklerini özel bir masajla mutlu etmek isteyenler SANDA SPA’da buluşuyor! SANDA SPA’nın ısıtılmış kakao tozu keseleriyle uygulanan Cocoa Touch masajı, tüm yılın stresini alıp götürürken yeni yıla tazelenmiş bir ruh ve bedenle girilmesini sağlıyor.

İyi hissettirme misyonu ile misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatan SANDA SPA, yeni bir yıla giriş yaparken cildinde de yeniliği ve tazeliği hissetmek, bu hissi sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için, unutulmayacak bir masaj deneyimi sunuyor.

SANDA SPA, ısıtılmış toz kakao keseleriyle uygulanan “Cocoa Touch” masajı ile kakaonun büyüleyici hazzını yaşatırken bedeni ve ruhu dinlendirirken, cildi nemlendirmeye de destek oluyor. Kakaodaki zengin antioksidanların yardımı ile cildi besleyerek parlaklık, esneklik ve nem kazandıran masaj, sabit yağlarla karıştırılarak cilde uygulandığında, ciltte oluşan çatlakları ve pullanmaları gidermeye de yardımcı oluyor. Cocoa Touch masajı, SANDA SPA’nın iki kişilik özel odalarında çiftlere de uygulanabiliyor

Sevdiklerine bu masajı hediye etmek isteyenler, SANDA SPA’nın şık hediye çekleriyle armağanlarına ayrıcalıklı bir dokunuş kazandırabilir ve unutulmayacak bir masaj yaşatabilirler.

SANDA SPA Cocoa Touch / 50 dk: 195 TL

