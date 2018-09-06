KAKAO YAĞININ FAYDALARINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Cilt bakımında doğal çözümlerden yanaysan, kakao yağına şans vermende fayda var.

Kakao yağı, ciltteki çatlaklardan yıpranmış saçlara kadar birçok şeye iyi geliyor. İçerdiği yağ asitleri nedeniyle doğal ve faydalı yağların başında gelen bu yağı, doğru bir şekilde ve miktarda kullanman bağışıklık sistemini de düzenliyor.

Kakao yağı hem katı hem sıvı halde kullanılabiliyor

Kakao yağı genel olarak katı halde bulunsa da vücut sıcaklığıyla kolayca eridiğinden doğrudan cilde uygulanabiliyor. Alerjik reaksiyonların oluşması ihtimaline karşın kakao yağı öncelikle vücutta çok küçük bir alana uygulanıp 24 saat gözlemlendikten sonra kullanılmalı.

Kakao yağı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi yağlarla da karıştırılarak etkisi artırılabiliyor. Bu sayede cildin nemlendirilmesi hızlanırken vücuttaki çatlaklar ve yara izleriyle baş ediliyor.

Bunun yanı sıra, özellikle kuru ve yıpranmış ciltler ya da saçlar için kullanacaksanız bal ve süt gibi destekleyici malzemeler de karıştırılabiliyor.

Kakao yağı sıklıkla bronzlaşmak için kullanıyor ancak mutlaka kakao yağını sürmeden önce cildine bir güneş koruyucu krem sürülmesi gerekiyor. Aksi halde çok hızlı bir şekilde yanabilir, vücutta güneş yanıklarının neden olduğu kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler baş gösterebilir.

Kakao yağı, doğru bir şekilde ve miktarda kullanıldığında bilinen ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak kakao yağı, doymuş yağ içerdiğinden kakao yağı ile hazırlanan yiyecekler çok fazla yendiğinde kalori ve yağ olarak dönebiliyor. Bu nedenle içinde kakao yağı bulunan yiyecekleri aşırıya kaçmadan tüketmek büyük önem taşıyor. Aynı şekilde fazla tüketilmesi hazımsızlık, uykusuzluk gibi sorunlara da neden olabiliyor.

Kakao yağının faydaları saymakla bitmiyor:

Kakao yağı, güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ölçülü olarak tüketildiğinde kalp krizi, felç gibi ciddi kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

Stres ve yorgunluğa iyi geliyor, stres nedeniyle yaşanan uykusuzluk sorununa da çözüm oluyor.

Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor, bu özelliğiyle kabızlık sorunu yaşayanlara da yardım ediyor.

Kakao yağı cildin nemlenmesini sağlıyor, bu sayede özellikle kuru cilt sorunu yaşayanlara iyi geliyor.

Nemlendirici özelliği nedeniyle kuruyan, çatlayan dudakların bakımında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kuru ve yıpranmış saçların sağlığına kavuşmasına destek oluyor.

Kepek sorununun çözümünde de önemli roller üstlenebiliyor.

Kakao yağı, antioksidan bakımından zengin olduğundan hücrelerin serbest radikallerden arınmasını sağlıyor. Bu zararlı maddeler yüzünden zarar gören cildin onarılmasını sağlıyor.