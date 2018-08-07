KAHVESİZ OLMAZ DİYORSAN…

Kahve, antrenmanlarının en büyük destekçisi mi? O halde haberimiz tam sana göre.

Tekrarlanan uykusuz gecelerden sonra seni ayakta tutan tek şey kahveyse sorunun kaynağına inmeni tavsiye ederiz. Ancak formunu ciddiye alan birçok kişi gibi sen de yalnızca tadından hoşlanıyor ve daha az sağlıklı günahlar yerine kahveyi kullanıyorsan, büyük ihtimalle endişelenmen gereken bir şey yok demektir. Hatta kafeini tamamen hayatından çıkararak antrenmanlarına kötülük yapıyor olabilirsin. Performansa göre beslenme uzmanı Ben Coomber, “Antrenman öncesi içtiğin kahvenin gücünü, çevikliğini artırdığı ve hatta algıladığın çabayı azalttığı kanıtlanmıştır” diyor. “Ancak tüm gün kahve içmek, kafein hassasiyetini zamanla azaltabilir, bu da performans açısından faydalarını etkisiz hale getirir.” Ayrıca böbrek üstü bezlerini boşaltarak vücudunuzu sürekli bir ‘savaş ya da kaç‘ durumunda tutar.

Bu yüzden, sabahtan akşama kadar sürekli tüm kahve kaynaklarını tüketmek yerine, kafeini akıllıca kullanarak antrenmanlarından önce alacak şekilde planla. Önerilen günlük kafein sınırı 400 mg’dır, bu da yaklaşık dört bardak kahveye denk gelir. Coomber, 100 ila 400 mg kafeini, antrenman öncesi bir uyarıcı olarak almanı öneriyor.