KAHVESİNİ HAFİF VE ŞEKERLİ ALANLARDAN MISIN? YAPMA!





Yeni bir araştırma, fincanına ne koyduğunla ilgili!

Çayla karşılaştırıldığında kahve tam bir kalori bombası! İki ya da üç fincan kahve, hele ki bir de üzerine şeker, krema ve/ya süt eklendiğinde kalori bombardımanı olarak gösteriliyor. San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde ve Urbana-Champaign’deki İllinois Üniversitesi’nde 19 bin 400 kahve çay tüketicisinin aldığı besinler karşılaştırıldığında, insanların içeceklerine süt ve şeker koymayı tercih etmedikleri otaya çıkarken, kahvesine krema koyanların öğle yemeklerini de hiç de az yemedikleri tespit edildi.



Çay içen her üç kişiden biri çayına şeker, bal veya krema koyuyor. Bir paket şekerde 11 kalori, bir yemek kaşığında 9 kalori var. Bu kalorileri de ekleyince şekerli kahve sevenlerin, koyu kahve tüketicilerine göre 69 kalori daha fazla aldığı ortaya çıkıyor. Çayını sütlü ya da şekerli içenlerinse sade çay içenlere göre 43 ekstra kalori aldığı da bir diğer sonuç.

Tüm bunların yanında bir de tatlı yeniyorsa vay hallerine!



