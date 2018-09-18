KAHVE KOKULU ÜLKELER



Dünyanın en iyi kahvelerinin yetiştiği rotaları öğrenmeye ne dersin?

Eylül ayı kahve tutkunlarının gözdesi… Havalar serinledikçe, kahvenin içimizi ısıtan tadını daha çok arıyor, kahvenin kokusu ve lezzetiyle baştan çıkıyoruz. Eğer sen de bu tutkunlardan biriysen ve kahve kültürüne dair bilgini derinleştirmek, birbirinden farklı lezzetleri yerinde tatmak istiyorsan, soluğu dünyanın en iyi kahvelerinin yetiştiği kahve çiftliklerinde alabilirsin. İşte dünyanın en iyi kahvelerinin yetiştiği 10 ülke:

Brezilya

Güney Amerika’nın incisi Brezilya, sıcak iklimi, karnavalı, müzikleri ya da muhteşem plajlarının yanı sıra, yetiştirdiği kaliteli kahvelerle de turistlerin gözdesi. Rio de Janeiro’dan tarihi Petropolis kentine geçersen, özellikle Rio das Flores vadisinde yer alan çeşitli kahve çiftliklerini ziyaret edebilirsin. Buradaki üretim tesisleri kolonyal mimaride inşa edildiğinden, yalnızca kahvenin nasıl yetiştirildiğini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda eski Portekiz dönemini yansıtan çiftliklerde, tarihi bir atmosferde unutulmaz bir gün geçireceksin.

Hindistan

Hindistan deyince aklına sadece yoga merkezleri ya da ruhani yolculuklar gelmesin. Hindistan, kahvenin tadına doyamayanlar için de eşsiz rotalar sunuyor. Ülkenin güney eyaletlerinde, özellikle Karnataka, Kerala ve Tamil Nadu’da çok sayıda kahve çiftliği yer alıyor. Bu çiftliklere alacağın turlarda kahve tadımı yapmanın yanı sıra, Güney Hindistan usulü filtre kahve pişirmek için kullanılan kahve cezvelerinden de satın alabilir, Hint kahvesinin tadını evine götürebilirsin.

Vietnam

İşte Asya’nın kahve cennetlerinden biri daha! Dünyanın en büyük ikinci kahve ihracatçısı olan Vietnam, kahvenin izini takip etmek isteyenler için harika bir tatil beldesi. Buôn Ma Thuột bölgesi, Vietnam’ın kahve başkenti sayılıyor. Kahve üretimi Dalat bölgesinden başlayıp kuzeydeki tepelere doğru devam ediyor. Bu bölgeye yayılmış olan çok sayıda kahve yetiştiricisi mevcut. Vietnamlıların sıkça yaptığı gibi siz de bir bisiklet kiralayıp kahve turlarından birine katılabilirsin.

Kenya

Kenya çoğunlukla yaban hayatı keşfetmek isteyenler tarafından tercih edilse de, ülkenin ziyaretçilerine sunduğu yegâne şey safariler değil. Başkent Nairobi’den çok da uzakta olmayan Kiambu bölgesinde en kaliteli Kenya kahvelerinin tadına varmak mümkün. Kenya’da kahve üreticileri ile bir araya gelerek hasat zamanı onların arasına katılmanın yanı sıra Nairobi’nin biraz dışında yer alan Ruiru’daki Kahve Araştırma Enstitüsü’nü de ziyaret edebilirsin.

Guatemala

Orta Amerika’nın Maya uygarlığına ait en zengin ören yerlerini ve piramitlerini gezdikten sonra volkanların arasında kalan Antigua şehrini ziyaret edersen, çok sayıda kahve çiftliğinin de merkezine gitmiş olacaksın. Şehirden arabayla 15-20 dakika uzaklıktaki kahve çiftliklerinde kahve üretimiyle ilgili her türlü bilgiyi alabilir, örneğin La Azotea çiftliğindeki kahve müzesini rehber eşliğinde gezebilirsin. Geceleri Antigua’nın merkezinde yer alan kafelerde en lezzetli Guatemala kahvelerini yudumlarken aktif volkanlardan çıkan lavları izlemek de gezinin fantezisi olsun…

Endonezya

Endonezya’daki kahve turları, son derece zengin bir içerikle ve düzenli bir şekilde organize ediliyor. Turlar kahve kültürüne odaklı olsa da, Bali tapınakları gezisi, gün doğumunu izlemek, Ayung nehrinde rafting yapmak, Ubud’un pirinç tarlaları arasında ATW sürmek, Tirta Empul’daki su tapınağında banyo ritüeline katılmak gibi fırsatlar da sunuyor ziyaretçilere. Böylece kahveni yudumlamakla kalmıyor, ülkenin muhteşem doğasında, zengin kültürüyle çepeçevre sarılıyorsun.

Peru

Kahve kültürü meraklıları için Peru hemen akıllarına gelecek bir ülke olmayabilir. Oysa ki burada dünyanın en lezzetli kakaolarından yapılan çikolataları tatmak, kahve çiftlikleriyle birlikte çay üretimi yapan aileleri ziyaret etmek mümkün. And Dağları’nın nefes kesen manzarası eşliğinde kahve turunuzu alıp tadım yaptıktan sonra Machu Pichu’ya tırmanmayı da ihmal etmeyin.

Kosta Rika

Nüfusun eğitim düzeyinin yüksekliği, ekonomik gelişmişliği gibi nedenlerle Kosta Rika, Orta Amerika’nın İsviçresi olarak tanımlanıyor. Doğal hayatın tadını çıkarabileceğiniz, su kaplumbağalarıyla birlikte yüzebileceğini eşsiz bakirlikteki plajları, dalış meraklılarına hitap eden su altı zenginliklerinin yanı sıra Kosta Rika’da, başkent San Jose’den Monteverde’ye dek uzanan çok sayıda kahve çiftliği mevcut. Çoğunluğu aileler tarafından işletilen kahve çiftliklerinde, nesilden nesle geçmiş olan kahve üretim mirasını birinci elden dinleyebilirsiniz.

Kolombiya

Kolombiya, Brezilya ve Vietnam’ın ardından dünyanın üçüncü büyük kahve üreticisi. Bu nedenle kahve turizmi oldukça gelişmiş ve kahve yetiştiricileri ülkenin dört bir yanına yayılmış. Birçok farklı bölgede kahve turlarına, tadımlara hatta kahve festivallerine katılmak mümkün. Özellikle barista olma hedefiniz varsa, Kolombiya profesyonel hayatınızı geliştirmek için biçilmiş kaftan.

Etiyopya

Kahvenin doğduğu yere yaklaşmak, bu kültürün izlerini takip etmek isteyenler için doğru adres Etiyopya. Sonuçta kahve, Sahra altı Afrika’sından çıkıp önce Orta Doğu’ya oradan da Avrupa ve dünyaya bu bölgeden yayıldı. Kahvecilik, kadim Etiyopya kültürünün önemli bir parçası. Harrar, Ghimbi ve Sidamo bölgeleri kahve yetiştiricilerini ziyaret etmek için ilk akla gelen yerler. Kahve turunuz sırasında Etiyopya’nın geleneksel kahve pişirme yöntemi jebena’yı deneyimlemeden dönmeyin.

Kaynak: Tatil Sepeti

