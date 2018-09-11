KAHVE KOKAN FESTİVAL





Avrupa’nın en kapsamlı etkinlikleri arasında yer alan İstanbul Coffee Festival, bu yıl da kahve severlere dört gün boyunca lezzetli anlar yaşatacak.

Kahve sektörünün en önemli etkinliği İstanbul Coffee Festival, 20-23 Eylül tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta Dream Sales Machine tarafından gerçekleştirilecek. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan festival, kahvenin kaynağına odaklanıp, zengin içeriğiyle kahve severleri ağırlayacak.

Etkinliğe katılacak olan uluslararası kahve markaları, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, ekipman üreticileri, kahve barları, çikolata markaları ve sektörde faaliyet gösteren daha birçok esnaf, ziyaretçileri yeni nesil kahve trendleriyle buluşturacak.

Keyifli Bir Deneyim

Festivalin bu yıl bir diğer özelliği de organizasyon öncesi farklı mekânlarda pop-up etkinlik alanları yaratacak olması. 17-19 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan İFC Haftası: Playground kapsamında, kahve severler keyifli bir atmosferde farklı etkinliklere katılabilecek.

Bu yıl “The Source, The Journey, The People” temasıyla yola çıkan festival, sloganının ilk adımında kahvenin ortaya çıkışı ve dünyaya yayılmasının öyküsüne odaklanacak. “The Journey” başlığı kapsamında farklı deneyimler, atölyeler ve kahve demleme teknikleri mercek altına alınacak. Geleneksel, modern ve fütüristik tekniklerin ayrı ayrı vurgulanacağı yaklaşımlar sayesinde ziyaretçiler de kendi kahve yolculuklarını yaratabilecekler. “The People” ayağı ise festivale katılan kahve severlerin dört gün boyunca yaşayacağı keyifli deneyime odaklanıyor.

Farklı aktiviteler ve canlı müzik performanslarının da olacağı etkinlikte, katılımcılar sürpriz isimler ve gruplarla buluşacak. Festivalin yenilikçi ruhunu yansıtan ürünler ve artizan lezzetler de yine her yıl olduğu gibi meraklılarıyla buluşacak.



