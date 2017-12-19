KAHVALTIYI ES GEÇMEK KİLO ALDIRIR MI?





En Başta: 2002 yılında yapılan bir araştırmada, yaklaşık 14 kilo verip bunu koruyanların yüzde 78’inin her gün kahvaltı yaptığı ortaya çıkmıştı. Beslenme uzmanlarının da söylediği gibi, öğleden önce yiyeceğin hafif bir öğün kilo verme konusunda en büyük yardımcımızdı.

Sonra: 2013 yılında Cornell Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kahvaltı yapmayanların gün içinde daha çok yiyerek aşırıya kaçmadığını, böylece aslında toplamda çok fazla kalori almadığını keşfetti.

Şimdi: Colorado Üniversitesi’nin yayımladığı yeni bir araştırma sonucu, kahvaltıdan vazgeçmenin dezavantajlarının (açlık hissini arttırması) sadece sabah kahvaltısını alışkanlık hâline getirmiş olanları etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanlardan kahvaltı yapmayan kişiler, kilo alma gibi bir sorunla karşılaşmamış.

Sonuç: Alabama Üniversitesi Beslenme ve Obezite Araştırma Merkezi’nden Doktor Andrew Brown, “İster kahvaltı yap ister yapma, alışkanlığını değiştirmenin kilo kaybetmeni sağlayacağına dair kesin bir kanıt yok” diyor. Sende hangisi işe yarıyorsa onu uygulamaya devam etmelisin.

