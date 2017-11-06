KAHVALTININ EFSANEYLE BİR İLGİSİ OLMALI!





Sabahları kahvaltı yapmak zayıflamaya yardımcı oluyor, değil mi? Biz de öyle biliyorduk. Ancak American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, diyet yapanlar bu öğünü atlasa da atlamasa da verdiği kilo değişmiyor.

Çalışmanın yazarı Doktor Emily J. Dhurandhar, “Kilo vermek aldığın kaloriden fazlasını yakmakla ilgilidir, bu kalorileri ne zaman aldığınla ilgili değil” diyor. Ancak evden çıkmadan karnın guruldamaya başlıyorsa, kahvaltıyı atlamamalı ve özellikle yumurta yemelisin.

Eğer uyandığında açlık hissetmiyorsan, bir şeyler yemeyi ertelemende sakınca yok. Bedeninin sesini dinle, doğruyu sana o söyleyecektir!

