KAHVALTIDA YEMEN GEREKENLER…





Kahvaltı vücudun uzun açlığından sonra, enerjinin tekrar kazanıldığı, atlamamanız ve günlük enerji gereksiniminin 1/5’ini almanız gereken bir ana öğündür. Kabaca bir hesapla 350 kalori almanız gerekir. Kahvaltı; yağ, protein, karbonhidrat ve lif içermeden doyurcu olmaz.

Kahvaltıların vazgeçilmez protein kaynağı yumurtadır. Haftada üç-dört gün, beslenmenizde yumurtaya yer verebilirsiniz. Yaz sıcaklarında genellikle yumurta tüketmek istemesek de, domates, yeşil sivri biber ve bir parça beyaz peynir ile hazırlanan menemen çok güzel bir seçenek olabilir. Lor peyniri, taze kaşar peyniri ve dil peyniri daha az yağlı peynir çeşitleridir. Daha klasik bir kahvaltı istiyorsanız bu peynirleri tercih etmeli, yanında yemek içinse salatalık, domates, renkli biberler ve maydanoz ilave etmelisiniz. Dengeli bir kahvaltı önerisi: Kızarmış 1 dilim çavdar ekmeğinin üzerine, dilimlenmiş yarım avokado ve 2 ince dilim hindi füme ekleyin. Yanında doğranmış, küçük domatesler de tüketebilirsiniz.

