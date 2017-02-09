KAFEİN BAĞIMLISI MISIN?





Eğer sen de günde 6-7 fincan kahve içiyor; eksikliğinde baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik gibi durumlar yaşıyorsan kafein bağımlılığına yakalanmış olabilirsin.

Kafein gündelik hayatın içerisinde besinler aracılığıyla alınabilen maddelerin başında geliyor. Kahve, çikolata, enerji içeceği ve kola gibi yiyecek ve içeceklerdeki kafeinin bünyeni ele geçirmemesi için birtakım önlemler alman gerekebilir.

Kafein, ruh hali ve davranışlar üzerinde etkili olan “psikoaktif” olarak adlandırılan maddelerden birisi. Bu nedenle bu maddenin düzenli kullanımı ileride bağımlılığa neden olabiliyor. Keyif ve enerji vermesi ile de çay, kahve, kola ve çikolata tüketiminin artmasına yol açıyor.

Uzmanlar günlük kafein alım miktarının 100 miligramı geçmemesini öneriyor. Bu miktarın üzerindeki alımlarda vücut o maddeye bağımlı olabilir ve organizma tolerans kazanabilir. Kafein de bu durumun oluşmasına oldukça müsait bir maddedir.

Günlük hayatında düzenli olarak 400-500 miligram kafein alan bir kişi, eğer 100-200 miligram kafein almak durumunda kalırsa, çeşitli yoksunluk belirtileri gösterebilir. Bu belirtiler şunlardır:

— Yorgunluk ve halsizlik

— Esneme, sersemlik ve sürekli uyuma isteği

— Konsantrasyon eksikliği

— Üzüntü, endişe ve sinirlilik hali

— Hafızada ve zihinsel faaliyetlerde yavaşlama

Bu belirtileri günlük olarak aldığın kafein miktarına göre gözlemliyorsan kafein bağımlısı olabilirsin. Günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen bu durumla başa çıkabilmek için günlük kafein alımını belirli bir düzende azaltman gerekiyor. Ancak bu belirtiler, kafeini bırakma veya azaltma sürecinde de kendisini gösteriyor. Kafein yoksunluğunda çalışma hayatın aksıyor, sosyal hayatın olumsuz etkileniyor ve kendini sürekli hasta gibi hissediyorsan zaman kaybetmeden bir uzmana başvurman gerekebilir.

Kafein bağımlılığına yakalanmamak için günde 5 fincandan fazla kahve veya çay tüketmemen öneriliyor. Bunun yanı sıra çikolata ve enerji içeceklerinin 100 miligramdan fazla alınmaması da önemli bir nokta.

Kafein bağımlığından kurtulma sürecinde en büyük yardımcı ise spor yapmak. Spor yapmak aynı zamanda beyindeki serotonin hormonunu da harekete geçirdiği için kafein eksikliğinden meydana gelebilecek depresyon ve kaygı bozukluğunun da önüne geçiyor.

