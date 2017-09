“KADINLARIN YAŞADIĞI BİRÇOK SAĞLIK SORUNU, PROTEİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Doç. Dr. İsmet Tamer; kırışıklık, saç dökülmesi, ödem gibi sorunlara karşı protein tavsiye ediyor.

Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, kadınların sıklıkla şikâyet ettiği saç dökülmesi, ciltte erken kırışıklıklar, tırnaklarda zayıflama, ödem gibi sorunların protein eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirterek, “Sık sık hastalanıyorsan, hafif bir serinlik ya da rüzgârdan sonra hapşırmaya başlıyor, spor salonunda biraz fazla çalışsanız dönüşte halsizlik, yorgunluk, hafif ateş ve kırıklık hissediyorsanız, siz siz olun ve günlük protein tüketiminizi gözden geçirin, bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmeyin” dedi. Tamer, protein tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

PROTEİN, VÜCUDUMUZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP

Protein vücudumuzda sudan sonra en çok bulunan maddedir. Kaslar, kemikler, eklemler, cildimiz, saçlarımız, iç organlarımızın pek çok bölümü, neredeyse vücudumuzun her parçasında protein bulunur. Kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında da, bağışıklık sistemimizin önemli hücrelerinde de, sindirim sistemimizdeki enzimlerin fonksiyonel kısımlarında da proteinler yer alır. Egzersiz yapan insanların, hem egzersiz sırasında hem egzersiz sonrasında kaslarında ortaya çıkan hasar ve onarımlar için proteine ihtiyaçları vardır.

Vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en küçük yapı taşları da aminoasitlerdir. Spor yapan ve kaslarını artırmak, güçlendirmek isteyen pek çok kişi için aminoasit kelimesi tanıdık gelebilir. Ama her aminoasit aynı değildir, her birinin farklı görevleri olduğu gibi tüketilmeleri ile ilgili farklılıklar da vardır. Esansiyel aminoasit dediğimiz grup, mutlaka her gün diyetimizde bulunması gereken proteinlerdir. Onlar olmadan kaslarımızın güçlenmesi bir yana vücudumuzun düzgün çalışması bile mümkün olmaz. Özellikle hayvansal proteinler ile süt ve süt ürünleri esansiyel aminoasit açısından zengin kaynaklardır.

KADINLARIN DA PROTEİNE İHTİYACI VAR

Düzenli spor yapan kadınların da en az erkekler kadar düzenli protein almaları gerekiyor. Protein tüketmek ya da protein desteği denince akla hemen kas yığını erkekler gelmemeli. Düzenli egzersiz yapan, vücudunun sıkı olmasını arzulayan, sağlığına önem veren kadınların her gün vücut ağırlıklarının kilogramı başına en az 0.8 gram protein tüketmeleri gerekiyor. Eğer orta ya da daha yüksek aktivitede spor yapıyorsanız bu miktarı kilo başına 1,2 ila 1,5 gr düzeylerine çıkarabilirsiniz.

VÜCUDUMUZ PROTEİN İHTİYACINI BELLİ EDER

Aslında düzenli ve sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor olsanız bile bazen vücudunuz size daha fazla proteine ihtiyacı olduğuna dair işaretler gönderebilir. Örneğin kadınların çok sıklıkla şikâyetçi oldukları saç dökülmesi probleminin nedenlerinden birisi de yeterince proteinden zengin beslenmemek olabilir. Aynı şekilde ciltte ortaya çıkan esneklik sorunları, erken kırışıklıklar ve tırnaklarda zayıflama gibi durumlar da sizin daha fazla proteine ihtiyacınız olduğunu gösteren bir işaret olabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Sık sık hastalanıyorsanız, hafif bir serinlik ya da rüzgârdan sonra hapşırmaya başlıyor, spor salonunda biraz fazla çalışsanız dönüşte halsizlik, yorgunluk, hafif ateş ve kırıklık hissediyorsanız, siz siz olun ve günlük protein tüketiminizi gözden geçirin, bağışıklık sisteminizi zayıf düşürmeyin.

Kadınlarda sık rastlanan bir şikâyet de vücudun ödem toplamasıdır. Aslında ödem, çoğu zaman yeterli proteine sahip olmayan hücrelerden, hücrelerarası ortama sızan sıvının yer çekimi etkisiyle bazı bölgelerde, mesela ayak bileklerinde toplanmasıdır. Yeterli protein alımı, bu sıvının dışarı sızmasını engelleyebilir ve ödemden kurtulmanıza bir çözüm getirebilir.

AŞIRI PROTEİN TÜKETİMİNE DE DİKKAT EDİN

Aşırı protein tüketimi hiçbir soruna çözüm değildir, bunu da unutmamalı! Özellikle aşırı miktarda kırmızı et tüketimi, hem de yağlı olursa kolon kanseri gibi bazı durumlara da yol açabilir. Siz siz olun, her gün düzenli olarak ve tüm öğünlere yayılmış şekilde yeterli ve kaliteli protein tüketmeyi ihmal etmeyin. Eğer fırsat ya da zaman eksikliği yaşıyorsanız, o zaman da güvenilir markaların size uygun protein desteklerinden yararlanmanız da sakınca yok. İster içeceklerinize, isterseniz yoğurt veya sütlü tatlılarınıza ekleyerek daha da lezzetli seçenekler yaratabilirsiniz.