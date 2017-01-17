KADINLARIN GÜCÜ ADINA…





Sunduğu servis ve ürünlerle kadınlara ilham veren Nike bu sezon kadının gücünü yansıtan ve sporu stille bir araya getiren koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Farklı kesim ve esnek tasarımların öne çıktığı koleksiyon doğal renk paletleri ve monokrom siluetlerden oluşuyor. Spor sütyeninden tayta, tişört ve uzun kollu üstlerden ayakkabıya kadınların tüm ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonda koşu, antrenman ve günlük kullanıma yönelik teknolojilere sahip tasarımlar yer alıyor.

Performansı stille buluşturan koleksiyon, farklı meslek dallarından sportif ve güçlü kadınların buluştuğu ilham veren bir çekimle tanıtıldı. Fotoğraf çekiminde Milli voleybol oyuncusu Naz Aydemir Akyol, model ve tasarımcı Ezgi Bozkurt, oyuncular Elvin Levinler ve Ege Kökenli, dansçılar Çisil Sıkı, Sam Gizem Sözer, Umut Sönmez ve Yağmur Yavuz ile Nike Run Club pacer’ı Ayşegül Gür yer aldı.

Nike’ın kadınlar için hazırladığı özel koleksiyon 16 Ocak’ta Nike mağazalarında, 23 Ocak’ta ise nike.com’da satışa sunulacak. Nike ayrıca bu sezon spor yapan kadınlar için sunduğu antrenman ve koşu programlarına hiç spor yapmamış kadınlar için özel olarak tasarladığı program ve servisleri de ekliyor. Kayıtlar nike.com/Istanbul üzerinden ücretsiz yapılabiliyor.

Nike’ın çekiminde buluşan isimlerden kadınlara ortak çağrı

Koleksiyon çekimi için bir araya gelen başarılı isimler her kadının içindeki gücü bulmasına yönelik mesajlarını paylaştı.

Naz Aydemir Akyol, “Profesyonel bir sporcu olarak çok küçük yaşlardan itibaren yoğun ve limitlerimi hep zorladığım bir tempo içinde yaşadım. Bu da benim her türlü zorluğa karşı güçlü durabilmemi sağladı. Ben her kadının içinde bu gücün olduğuna inanıyorum. Yeter ki onu bulmak için çabalasınlar.”

Ezgi Bozkurt, “Hayatım boyunca yeteneğimi ve hayallerimi takip ederek pek çok işi bir arada yürüttüm, her zaman çok aktif bir yaşantım oldu. Yaratıcı ortaklarından olduğum markaya olduğu gibi bana da hep aktif ve güçlü kadınlar ilham verdi. Bence kadınların isteyip de üstesinden gelemeyecekleri bir şey yok.”

Ege Kökenli, “Ben çok güçlü kadınlardan oluşan bir ailede büyüdüm ve zaman ilerleyip büyüdükçe çevremde hep böyle güçlü kadınlar tanımaya başladım. Bunu görmek ve güçlü kadınların varlığını bilmek bana da güç ve güven veriyor. Sporun da kadınları güçlendirdiğine ve hedeflerine ulaşmaları konusunda kadınları motive ettiğine inanıyorum.”

Elvin Levinler, “Kadınların kolektif enerjisine çok inanıyorum. Bu yüzden bir arada spor yapmak bana ilham veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Yeni yıl için aldığım kararlarda olduğu gibi tüm kadınlara üşenmemeleri ve harekete geçmelerini önerebilirim. Hayatın sporla çok daha keyifli olduğunu görecekler.”

Çisil Sıkı, “Dans etmek benim için bir ifade biçimi. Hayata karşı duruşumu, gücümü, özgüvenimi dans ederken ortaya koyduğuma inanıyorum. Bizimle dans eden genç kadınlara da ilham verdiğimi düşünüyorum. Bunu bilmek çok özel. Her kadının sevdiği şeyin peşinden vazgeçmeden gitmesini ve başarmak için çok çalışmasını öneriyorum.”

