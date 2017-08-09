KADINLARIN GERÇEKTEN DUYMAK İSTEDİĞİ İLTİFATLAR





Men’s Health dergisi, “Kadınların gerçekten duymak istediği iltifatlar”ı sıralamış. Sence de bunları mı duymak istiyoruz?

ARANIZDAKİ UYUM

“ Birlikte harika bir ekibiz.”

Hem onun yeteneklerini yüceltmiş oluyorsunuz hem de aranızda kurulan bağa dikkat çekiyorsunuz. Özellikle yeni bir ilişkiyse çok yüksek puan alırsınız. Psikolog Dr. Robyn Landow’a göre

verdiğiniz alt mesaj şu oluyor: Seninle olmak beni daha iyi biri yapıyor; senin için de aynısı geçerli, haberin olsun.

RUH GÜZELLİĞİ

“ Arkadaşına yardım eli uzatman çok güzel.”

Sadece size değil tüm dünyaya karşı iyi bir insan olduğunu sizden duymak çok hoşuna gidecektir. Psikolog Dr. Wendy Walsh’a göre bu iltifatla ikiniz de kazanıyorsunuz: Hem o değer gördüğünü hissediyor hem de siz öyle biriyle birlikte olduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlıyorsunuz.

KUVVETİ

“ Kusursuz bir deadlift’ti.”

Bazı kadınlar “fazla” güçlü veya agresif görünmenin erkeklere itici geleceğini düşünür. Siz bu gözlemi yaparak ona hiç de böyle olmadığını, hatta buna bayıldığınızı belirtmiş olacaksınız. İltifatınızla onun bu yanını sevdiğinizi gösterecek, belki de birlikte antrenman yapmanın yolunu yapacaksınız.

VÜCUDU

“ Bu elbiseyle kaslı kolların öne çıkıyor.”

İlk vermek istediğiniz tepki “Off, inanılmaz seksi duruyor” olabilir ama bizim verdiğimiz cümle hem görünüşünü, hem kıyafet seçimini, hem de vücudunu öne çıkarmayı bilmesini övüyor. Bir süredir üzerinde çalıştığı şeyi fark etmeniz (antrenman yapması), onu yakından izlediğinizi gösterir.

