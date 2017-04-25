KADINLARIN ESTETİKTEKİ TERCİHİ DOLGU





Allergan’ın 16 ülkede 18-65 yaş arası yaklaşık 8 bin kadınla yaptığı ‘Küresel Estetik Trendleri’ araştırmasına göre Türk kadınlarının yüzde 96’sı da daha genç ve çekici görünmek için dolgu yaptırdığını ya da yaptırabileceğini ifade ediyor. Türkiye’deki kadınların yüzde 77’si ise dermal dolguların, 5 önceye göre daha fazla kabul edilebilir olduğunu, yüzde 72’si yüz dolgularının doğal görünebileceğini belirtiyor.

GEÇİŞ DÖNEMİNİ UZUN TUT!

Estetikte trendin doğal uygulamalar olduğunu belirten Prof. Dr. Reha Yavuzer; “Günümüzde önemli olan ‘yaşsız bir imaj’ yani sağlıklı, dinç ve doğal görünmek” diyor ve ekliyor: “Fiziksel özelliklerimizin de gelişim, duraklama ve gerileme dönemleri var. Gelişim döneminin en önemli tavsiyesi sadelik. Bu dönemde gereksiz estetik veya kozmetik uygulamalardan kaçınmalı ve doğal gençliğin tadını çıkartmalıyız. Duraklama dönemi yirmili yaşların sonlarına doğru kendini göstermeye başlar ve 40’lı yaşların sonuna kadar devam eder. Tedbir almak ve yaşlanma sürecinde kontrol etmek için en değerli dönem 30-40 yaş arası. Derimiz eskiye göre zor nemlenir, cilt elastikiyeti gelişim dönemindeki özelliklerini yitirmeye başlar ve daha yorgun bir görüntünün adeta gölgesi üzerimize düşer. Bu dönemde ‘yaş yönetimi’yle gerileme dönemine geç girmek mümkün. Dolgu gibi yöntemler gerileme dönemine çok daha sağlıklı başlamamızı sağlayacağı gibi; o döneme geçiş süresini de uzatarak daha genç ve güzel görünmemizi sağlayabilir.’

GEÇ KALMADAN ÖNLEMİNİ AL!

Prof. Dr. Reha Yavuzer, ‘zamanı durdurmak’ isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulunuyor: ‘Dermal dolgular, yüzünüzden yılların izlerini silmeye yardımcı olsa da, yanlış ellerde hiç de umulmayan, dahası istenmeyen sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin medyada 5 yıl boyunca hep aynı yüzleri görüyoruz. Bu da aslında uygulama sonuçlarının hep aynıymış gibi algılanmasına sebep oluyor. Uygulamaların, yüze hacim kazandırmak ve problemli bölgelere şekil vermek için doğru bir planlamayla, alanında eğitimli bir hekim tarafından yapılması gerekiyor. Bu sayede yine kendine benziyorsun. Ancak aynadaki yansıman , çok daha dinlenmiş bir versiyonun oluyor!’

