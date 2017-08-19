KADINLARDA DEPRESYON HAKKINDA HER ŞEY

Erkeklere kıyasla kadınlarda depresyon oluşumu riski 2 kat daha fazla. Peki bunun arkasındaki nedenler neler olabilir? Kadınlarda depresyon hangi dönemde, nasıl gözlemlenebilir?

Her 5 kadından 1’i, hayatının bir döneminde depresyon ile yüzleşiyor. Dahası, bu risk erkeklere kıyasla kadınlarda 2 kat daha fazla. Depresyon her yaşta meydana gelebiliyor; ancak en fazla 40-49 yaşlar arasındaki kadınlarda gözlemleniyor.

Ruh halinde oluşabilen bazı değişimler ya da depresif hisler, normal hormonal değişimler çerçevesinde meydana gelebilirken, hormonal değişimlerin tek başına depresyona neden olabileceğini söylemek mümkün değil. Yaşamsal deneyimler, kalıtımsal özellikler ve diğer biyolojik etkenler, depresyon oluşumunda önemli rol oynuyor. Yazının devamında, kadınlarda depresyona neden olabilecek bir dizi etkeni, detayları ile birlikte bulabilirsin.