KADINLARA SEKS DERSİ: ŞU LİBİDO DEDİKLERİ…

Derleyen: Sibel Yeşilçay

Aklından yaramaz düşünceler geçmeye başlar, cinsel bölgene uyarı dalgaları gider ve sevgilinin üzerine bir an önce atlama isteği duyarsın… Evet, tahrik olmak gerçekten muhteşem bir olay, tabii eğer olabiliyorsan. Ne yazık ki birçok kadın, yatak odasında bu şiddetli arzuyu duymuyor ve libido düşüklüğünün yarattığı gerginlikle boğuşuyor. Bilim insanları (ve ilaç firmaları) ise nihayet bunun nedenlerini ortaya çıkarmak için araştırmalara başladı.

18 Ağustos’ta FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) Flibanserin adlı, kadınlarda cinsel isteği uyandıran ilk ilacın üretimine onay verdi. Stanford Sağlık Merkezi’nin Kadın Cinsel Sağlık Programı Yöneticisi Uzman Leah Millheiser, bu gelişmenin bundan sonraki tedavi yöntemleri için de kapı araladığını söylüyor. Gelecek ne getirecek henüz bilmiyoruz ama kendi aramızda biraz sohbet edebiliriz. Seks dersi başlıyor!

Ders Bir:

YOLA DEVAM ET!

Libidonu iki zıt pedallı bir araba gibi düşün: Smith College Wellness Eğitimi Direktörü ve Come As You Are kitabının yazarı Doktor Emily Nagoski, uyarılmayı ateşleyen bir cinsel heyecan sistemine (CHS) ve (2) işleri yavaşlatan veya tamamen engelleyen bir cinsel yasak sistemine (CYS) sahip olduğumuzu söylüyor. Nagoski’ye göre her iki fonksiyon beynimizde aynı anda çalışıyor fakat bazı kadınlarda (hormonlar, genetik ya da diğer faktörlerle) bir taraf diğerinden daha güçlü durumda. Bu da cinsel istek duymayı (ve isteğin devam etmesini) kolaylaştırıyor veya zorlaştırıyor. Ancak CHS birkaç tümseğe rastlasa bile, yine de arabanı varış istasyonuna ulaştırabilirsin. Sadece sabırlı olman, odaklanman ve devam etmen gerekiyor.

SCIENCE… FOR HER KİTABININ YAZARI KOMEDYEN MEGAN AMRAM’DAN KOMİK BİR UYARILMA TEORİSİ:

“Ön sevişme olarak akşam yemeği.

Birlikte rahatlatıcı bir yemek yiyin; mesela acılı güveç gibi. Acı yedikten sonra hissettiğin sıcak basması, bir an önce kıyafetlerini çıkarmak istemene neden olacak. Peki, terlemenin doğal bir kayganlaştırıcı etki yaptığını biliyor muydun? Anladın, sevişmeye hazırsın!”

DOKTORUMUZ SORULARINI CEVAPLIYOR

Doktor Bat Sheva Marcus

Kadın Cinsel Sağlık Merkezi Klinik Direktörü

“Eğer seks isteğimi değerlendirmezsem, onu tamamen kaybedebileceğim doğru mu?”

Hayır, kullanmıyorsun diye libidonu kaybetmezsin. Ancak birkaç ay veya yıllar boyunca hiç seks yapmazsan, onu kaybetmiş gibi hissetmen mümkün. Bu durumun nedeni uyarılma sinyali almıyor olman (hormonal bir problem yüzünden olabilir) veya isteğini görmezden gelmeye başlaman (belki sevgiline öfke duyman, çok meşgul ya da yorgun olman yüzünden) olabilir. Eğer durum buysa, altta yatan asıl problemi çözmeye odaklanmalısın.

BAŞLANGIÇ

Sevgilin sana seksi bir bakış atarak şöyle diyor: “Yatağa gel.”

Seni öpmeye ve soymaya başlıyor… yavaşça. Ah, bu muhteşem.

Kahretsin. Birden sütü buzdolabına koymayı unuttuğunu hatırlıyorsun.

Elleri sırtından aşağı kaymaya başlıyor ve bacaklarına ulaşıyor. Hmmm…

Hayır olamaz, bacaklarını tıraş etmedin ki! Fark edecek… Kesin fark edecek!

Pek umursamış gibi görünmüyor. Hatta epeyce ateşli ve heyecanı zirvede.

Köpeğin Biber gözlerini dikmiş yatak odasının kapısından size bakıyor. Of Biber, git şurdan!

Gözlerini kapatıyorsun ve sevgilinin öpücüklerinin nasıl hissettirdiğine odaklanıyorsun. Ve ellerinin…

Biber’i artık umursamıyorsun, şu an feci hâlde hazırsın!

FİNAL

Ders İki:

“LİBİDOM NEREYE GİTTİ?”

AH, İŞTE BURADAYMIŞ!

“BUGÜN YUMURTLAMA GÜNÜM!”

Stanford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, bebek yapmaya çalışan birçok çiftin bu nedenle seks isteğinin azaldığı bulunmuş. (Şu sinir bozucu regl döngüsü takvimi!) New Yorklu Jinekolog Doktor ve V is for Vagina kitabının yazarı Alyssa Dweck, “İsteği yeniden alevlendirmek için romantik randevular planlayın ve havaya girdikten sonra da çeşitli rollere bürünün veya yeni seks pozisyonları deneyin” diyor.

En büyük libido katillerini, heyecanı yeniden alevlendirdiği kanıtlanmış çözümlerle birlikte tespit ettik.

KATİL

Anksiyete veya stres. Her ikisi de ciddi birer libido katili.

ÇÖZÜM

Derin nefesler almak ya da 10 dakikalık bir meditasyon yapmak stresi azaltabilir. Evlilik ve Aile Terapisti, Klinik Seksolog Kat Van Kirk, “Erotik kitaplar okumak da zihnini sekse odaklamana yardımcı olabilir” diyor. Mastürbasyonu da deneyebilirsin. Nagoski, bunun dikkatini zevk almaya odaklayacağını ve seni strese sokan şeylerden uzaklaşmanı sağlayacağını söylüyor.

KATİL

Bazı ilaçlar, mesela antidepresanlar ve doğum kontrol hapları. Hormonal değişimler de (hamilelik sırasında veya sonrasında olanlar gibi) seks hormonlarını etkileyebiliyor.

ÇÖZÜM

Egzersiz. 2012’de yapılan bir çalışmada, antidepresan kullanan kadınların düzenli egzersiz yaptığında seks isteğinin arttığı bulunmuş. Van Kirk, “Egzersiz hormonları dengeler ve erojen bölgelere kan akışını arttırır” diyor. Doktoruna danışarak kullandığın ilacın markasını değiştirmek de bir başka çözüm.

KATİL

Genellikle çikolata kisti ya da miyomlardan kaynaklanan pelvik ağrılar seksi (hatta düşüncesini bile) rahatsız edici hâle getirebilir.

ÇÖZÜM

NYU Langone Tıp Merkezi’nden Uzman Taraneh Shirazian, “Jinekolog kontrolünden geçmeli ve ağrıları azaltacak tedavi seçeneklerini (ilaç ya da miyomların veya kistlerin alınması için ameliyat) öğrenmelisin” diyor.

KATİL

Women, Food and Desire kitabının yazarı Alexandra Jamieson, şekerin de bir libido katili olduğunu söylüyor. Enflamasyona yol açan gıdalar, insülin direncine katkıda bulunur. Bu da hem erkek hem de kadınlarda uyarılmayı sağlayan hormon olan testosteronu düşürür. Van Kirk, “Şekerli gıdalar aynı zamanda seni hâlsiz bırakır” diyor.

ÇÖZÜM

Şeker alımını kes ve bir randevu gecesinde istiridye ısmarla. Bu bir afrodizyak klişesi değil! Jamieson, “İstiridye çinkodan zengindir, bu da bedeninde östrojen ve progesteronun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca dopamin içerir, bu da hem erkek hem de kadınlarda libidoyu arttıran bir hormon” diyor.

DOKTORUMUZ SORULARINI CEVAPLIYOR

Doktor Bat Sheva Marcus

Kadın Cinsel Sağlık Merkezi Klinik Direktörü

“Heteroseksüelim, ama kendi cinsimle birlikte olduğumu hayal ettiğimde tahrik oluyorum. Bu ne anlama geliyor?”

Hastalarım arasında, “Bir yabancı ile seks yaptığımı düşlüyorum ve sonra kendimden utanıyorum” diyenler oluyor. “Otoparkta üniformalı biriyle sevişmeyi hayal ediyorum, ben sapık filan mıyım?” diyeni de duydum. Ama fantezilerini belli çerçeveler içinde kurgulayamazsın. Onlar normal dünyanın dışında oldukları için eğlenceli ve heyecan vericidir. Lezbiyen ilişki hakkında düşünmekten hoşlanman, senin lezbiyen olduğunu göstermez. Bunun anlamı sadece senin lezbiyen fantezisinden tahrik olmandır. Bu tür şeyler gerçek seks yaşamını besler; o yüzden tadını çıkar.

“LİBİDOM BİLİM İÇİN TEST EDİLDİ”

Arzuyu etkileyen beyin kimyasallarıyla oynuyan Flibanserin’in gönüllü deneklerinden biri olan Cara*, yaşadıklarını bizimle paylaştı.

“Eşim bana daima çekici gelmiştir. Oğlumuzun doğumuna günler kala bile onunla sevişmek istiyordum. Ancak hamileliğin ardından, isteğim kayboldu.

Farklı doğum kontrol haplarını, besin takviyelerini ve seks terapistine gitmeyi denedim. Hiçbiri işe yaramadı. Yatağa uzandığımızda, üzüldüğünü ve acı çektiğini hissedebiliyordum. Artık onu sevmediğimi düşünüyordu. Derken Flibanserin için denek arandığına dair bir ilan gördük. Normal bir evliliği olan kadınlar arıyorlardı; herhangi bir problem yaşamayan, tıpkı benim gibi. Kabul ettim ve evime bir kutu ilaçla döndüm. Her gün yatağa gitmeden önce bir hap almaya başladım. İlk başta pek fazla değişim hissetmedim. Ancak bir ay sonra, haftada iki kez seks yapmaya başlamıştık. İki ay içinde normal seks rutinimize geri döndük. Fiziksel olarak, biraz daha fazla ıslanmaya başladığımı fark ettim. Nihayet libidomu geri kazandığım düşüncesi müthişti. Deneme süresi bir buçuk yılın sonunda bittiğinde, hapı almayı bıraktım. Ama bunun bir sorun yaratmayacağını düşünüyordum. Ne var ki, iki ay sonra seks (ve onun hakkındaki düşüncelerim) bitti. Buna o kadar sinirim bozuldu ki! Benim neyim var diye düşünmeye başladım. Doktorum bir antidepresan reçete etti ama bu sadece duygularımı uyuşturmaya yaradı. İlaç onaylanıp piyasaya çıkar çıkmaz yeniden başlayacağım.”

*İsim değiştirilmiştir.

Ders Üç:

RASTGELE HAREKETLER

Sıradan bir anda (mesela favori blogunu okurken ya da taze boya kokusunu içine çektiğinde) aniden uyarıldığın oldu mu hiç? Kadınların +18 itiraflarını paylaştığı bir web sitesi olan feminist erotik film yönetmeni Erika Lust, kadınların tamamen doğal olarak sıradan şeylerle tahrik olabileceğini söylüyor. Yanan bir ateşi izlemek veya bir süngeri ellerinin arasında sıkmak gibi. Rastgele arama yapmayı ve keşfetmeyi sevenler arasında, tahrik edici imajlar içeren Tumblr Porn ve bir cinsel senaryodan tek bir anın sürekli tekrar ettiği Porn GIF’ler oldukça popüler hâle gelmiş durumda. Lust, “Bunlar, geniş bir içeriğe sahip devasa bir erotik imajlar kataloğuna erişim imkânı sağlıyor” diyor.

BİRAZ ÖDEV YAPALIM!

Merak etme, kesinlikle sıkıcı değiller. Bu ödevlerin sonucunda yıldızları bile görebilirsin.

OKU

Orgazm meselesiyle ilgili aklına takılan hemen her sorunun yanıtını bulabileceğin bir kaynak kitap. İçinde hem orgazma dair birçok tüyo ve öneri, hem de gerçek kadınların hikâyelerini bulacaksın. Başucu kitabın olsun!

Yaşasın Orgazm, Dorian Solot ve Marshall Miller, 17,48 TL; dr.com.tr

İZLE

Bu pornoyu diğerlerinden farklı yapan ne? Bu filmi yöneten ve oynayanlar, uzun süredir birlikte olan bir çift. Lust, yüzlerini göstermedikleri için kolayca kendini hikâyenin içine dahil edebileceğini söylüyor. $11, http://nymphoninjas.net

DENE

Diğer seks oyuncaklarının aksine, bu küçük vibratör, sevgilinle iletişiminizi bir üst boyuta taşımak için tasarlanmış. Kendisine ait uygulamasını App Store veya Google Play’den indirerek partnerinden uzakta bile onu aşka davet edebilir, onun kontrolünde zevk dolu anlar yaşayabilirsin. Ya da mükemmel bir ön sevişme olarak kullanabilirsin.

Ohmibod Bluemotion Akıllı Telefon & Tablet Uyumlu Vibratör, 425 TL, pembebulutlar.com

DOKTORUMUZ SORULARINI CEVAPLIYOR

Doktor Bat Sheva Marcus

Kadın Cinsel Sağlık Merkezi Klinik Direktörü

UYUMSUZ LİBİDOLAR

“Ben 20’li yaşlarımdayım, sevgilim ise 30’larında. Ben sürekli sevişmek istiyorum, o istemiyor! Bu bizim ilişkimizdeki en büyük problem. Erkekler sürekli seks düşünmezler mi? Her zaman istemezler mi?”

Bu varsayım kesinlikle yanlış. Bazı erkekler daha fazla, bazılarıysa daha az ister. Tıpkı kadınlar gibi. Ancak sen hiç istemeyen bir erkeği tanımlıyor gibisin. Bunun birkaç nedeni olabilir: Düşük hormon seviyesi, aldığı bazı ilaçlar, daha rahatsız edici bir durum olarak ise bir başkasına ilgi duyması. Buradaki temel mesele ise, onun arzu seviyesinin senin ihtiyaçlarını karşılamıyor olması.Asıl endişelenmen gereken konu bu. Belki rahatsız edici olabilir ama oturup sevgilinle bu konuyu konuşmalısın. Ona seks eksikliğinin seni nasıl etkilediğini açıkla ve bu konuda yardım etmek istediğini söyle. Ardından her ikiniz de bir uzmandan yardım alın.