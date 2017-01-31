KADINLAR SEVER HİKAYESİ OLAN ŞEYLERİ…





Erhan Sertbaş’ın yeni romanı “Kadınlar Sever Hikayesi Olan Şeyleri” Sola Yayınları etiketi ile Şubat ayında raflarda yerini alacak.

“Birisi size yalan söylediğinde, ona ne kadar yakın olduğunuz, ruhunuzda açılacak yaranın büyüklüğünü de belirliyor.” diyen yazar Erhan Sertbaş’ın yalana inanmaya devam edilen süre içinde yalanın insanı sorgulaması üzerine kurguladığı romanı “Kadınlar Sever Hikayesi Olan Şeyleri” Şubat ayında raflarda yerini almaya hazırlanan iddalı kitaplardan.

Kitap hakkında;

Tanımıyorsanız çok sorun değil sadece tek seferlik bir aldanma bu ama eğer çok yakınınızsa, inanmışsanız ona, seviyorsanız onu; acıtıyor. Üstelik bir yanınız acıyla yanarken, bu yalan varlığını ve bağlı olduğu gerçekliği sürdürmek zorunda olduğundan siz inanmaya devam ettiğiniz sürece yalan da sizin varoluşunuzu sorgulamaya başlıyor. Tam da o anda bütün köprülerin atıldığını biliyorsunuz.”

