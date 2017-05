KADINLAR SEKSTE SERT Mİ SEVER?

400.000’den fazla OkCupid üyesi üzerinde gerçekleştirilen anketin ardından, kadınların %62’sinin sekste sertliği sevdiği ortaya çıktı. Neden mi?

Seks araştırmacısı Nicole Prause, ısırılma, tırnaklanma ya da biraz şaplaklanma gibi etkenlere tepki olarak vücutta kalp hızının ve tansiyonun yükseldiğini belirtiyor. Bu etkenler seks sırasında gerçekleştiğinde ise bazıları bundan cinsel haz alabiliyor. Dahası, acıya verilen tepki ile cinsel uyarılma, beynin bazı alanlarında üst üste geliyor.

Peki biraz gözü pek hissettikleri zaman kadınları baştan çıkaran şey ne? Kadınların %62’si, seks sırasında saçlarının çekilmesini seksi bulduklarını belirtirken, %60’ı ise partnerinin kontrolü ele almasının hoşlarına gittiğini söylüyor. Diğer “uçuk” hareketler ne olabilir dersin? Listede ısırılma, bağlanma ve küçük düşürücü sözcükler duyma da bulunuyor. Araştırmanın bir diğer sonucu ise 2013’ten bu yana insanların BDSM heveslerinin %23 arttığını gösteriyor.

Tabii tüm bunlar uyum ve anlaşma meselesi. Yatakta yeni şeyler (özellikle de sert olanlar) denemeden önce, her ikinizin de bu fikre onay vermesi şart. Her zaman söylediğimiz gibi, yatakta ne istediğine dair partnerinle sürekli diyalog içerisinde ol. Her insan sertlikten hoşlanacak diye bir şey asla yok. Fakat her ikiniz de yatakta biraz macera peşindeyseniz, yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmeyin.