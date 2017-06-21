Kadınlar İçin En İyi 5 Spor Öncesi Gıda Takviyesi





Antrenman öncesi beslenme performansa etkisi açısından oldukça önemli bir konudur. Spordan önce alınan besinler, antrenmanın kalitesini belirleyici özelliğe sahiptirler

Zayıflamak için diyet yaparken ve spora giderken sıklıkla dikkatten kaçan konu kas kaybı riskidir. Kilo vermenin önceliği sebebiyle, mevcut kas kütlelerini koruyarak yağ yakmaktan çok vücut ağırlığının azaltılması hedeflenir. Ancak zayıf vücudu estetik gösteren en önemli şey kaslardır.

Kas kütlesini koruyabilmek için yeterli miktarda proteinin dışında, spor öncesinde BCAA gibi takviyeler almak işe yarar. Kaslardaki protein sentezine katkıda bulunarak kas kaybını önleyebilen BCAA, erkekler için olduğu kadar kadınlar için de spor öncesinde tavsiye edilen gıda takviyelerdendir.

Ek olarak, arjinin veya alanin takviyesi de spor öncesi performansı arttırabileceği ve metabolizmayı hızlandıracağı için kadınlar tarafından da tercih edilen sporcu gıdalarıdır.

Antrenman öncesi beslenme ve supplement kullanımı konusu son derece önemli bir konu. Bu nedenle biz de bu konuyu Supplementler.com uzmanlarına danıştık. Uzmanlar da kadınlar için spor öncesinde kullanılması gereken en iyi 5 gıda takviyesini belirledi.



5) Optimum Gold Standard BCAA 266 gr

Optimum Gold Standard BCAA Özellikleri

Fiyat: 99 TL

Toplam Gramaj: 266 gr

Servis Sayısı: 28

Servis Başı Fiyatı: 3,54 TL

Servis Başına Aminoasit: 5 gram

Aminoasit Dışında İçeriğinde Olanlar: Rhodiola ekstresi, magnezyum, klorid, sodyum, C vitamini

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

BCAA haricinde Wellmune, Rhodia ekstresi gibi içerikler içermesinin yanında; C vitamini, magnezyum, sodyum ve klorid içeren zengin bir formüle sahip olması.

İçerdiği elektrolit formülü sayesinde antrenmandaki sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olması.

C vitamini ve mangnezyum içeriği ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek spor sonrası halsizliği azaltmaya yardımcı olması.

Tüketici Yorumları

“Süper bir ürün, ikinci kez kesinlikle kullanacağım…”

“Spor öncesi vazgeçilmezlerimden…”

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4) Grenade Defend BCAA 390 Gr

Grenade Defend BCAA Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Toplam Gramaj: 390 gr

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 4,63 TL

Servis Başına Aminoasit: 8 gram

Aminoasit Dışında İçeriğinde Olanlar: C vitamini, B1 vitamini, B3 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, sodyum, potasyum, magnezyum, elektrolit karışımı, hidrasyon karışımı, hindistan cevizi suyu, glutamin

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Zengin içeriğinin içerisinde hindistan cevizi suyu tozu ve elektrolit karışımı, amino asit profili, B ve C vitaminleri bulundurması.

Tat konusunda en pozitif yorumu alan BCAA takviyelerinden biri olması.

Glutamin içermesi.

Tüketici Yorumları

“Harika bir ürün. Kullandım ve tavsiye ediyorum. Deneyin pişman kalmayacaksınız…”

“Her bir aromasının tadı ayrı güzel…”

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3) Olimp Alanine Mega Tabs 80 Tablet

Olimp Alanine Mega Tabs Özellikleri

Fiyat: 59 TL

Servis Sayısı: 40

Servis Başı Fiyatı: 1,48 TL

Servis Başına Beta Alanin: 2 gram

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

İçerdiği servis başına 2 gramlık alanin ile performansı arttırmaya yardımcı olması. Kardiyovasküler performansta gözlemlenebilen artış sağlayabilmesi.

Ek olarak histidin ve B6 vitamini içermesi. Bu sayede karnosin sentezinin sağlanması ve bu antioksidan sayesinde hücrelerdeki yıkımın ertelenebilmesi.

Tüketici Yorumları

“En sevdiğim takviyelerimden biri, bir yıldır vazgeçilmezim…”

“Gerçekten normalde koşabildiğimden daha fazla koşabiliyorum bu takviyeyi aldığım zaman…”

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2) Scitec Mega Arginine 120 Kapsül

Scitec Mega Arginine Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Servis Sayısı: 120

Servis Başı Fiyatı: 0,66 TL

Servis Başına Arjinin: 1300 mg

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Bol miktarda içerdiği saf arjinin miktarı.

Antrenman performansını arttırmaya yardımcı, NOX ve GH için önemli yapıda bir amino asit desteği olması.

Fiyat ve performans açısından iyi bir noktada olması.

Tüketici Yorumları

“Süper, etkisini gerçekten hissettiriyor…”

“Spor öncesi kullanımdaki etki gayet verimli…”

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1) Olimp Redweiler Shot 20 Ampul

Olimp Redweiler Özellikleri

Fiyat: 165 TL

Servis Sayısı: 40

Servis Başı Fiyatı: 4,13 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Hızlı emilime sahip, spor öncesi kullanımda antrenmana direkt etki edebilen içeriğe sahip olması.

İçerisindeki kafein sayesinde performansı arttırmaya yardımcı olurken; taurin, alanin, tirozin amino asitleriyle performansa ve vücut ısısının artmasına destek olması.

İçerdiği Paprika (Capsicum Annum) içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olması.

Beta alanin içeriği sayesinde antrenman kapasitesini arttırmaya yardımcı olmakla birlikte enerji üretimine de destek olması.

Portakal aroması ile birlikte spor öncesi ihtiyacınız olan tüm bileşenleri tek seferde alabileceğiniz pratik formüle sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Antrenmanları tamamlayacak enerjim kalmadığı bir zaman denedim, antrenmanlardan yorgun hissetmeden çıkıyorum…”

“Gördüğüm en sağlam pre-workout ürünlerinden…”

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