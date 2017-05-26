Kadınlar Hangi Protein Tozunu Kullanmalı?



Protein tozu, sadece daha fazla kas yapmak isteyen kişiler için kullanılan bir besin desteği değildir. Protein tozları, vücudun proteine ihtiyaç duyduğu her durumda kullanılabilen gıda takviyeleridir. Bu, kas yapmaktan başlayıp, mide ameliyatı gibi operasyonlar geçirenlerin, operasyon sonrası sağlıklı beslenmesi için kullanımına kadar varan geniş bir yelpazeyi içine almaktadır.

Kadınlar Protein Tozu Kullanmalı Mıdır?

Diyet yaparken, az kalori tüketmek en büyük önceliktir. Pratik ve diğer protein kaynaklarına göre hesaplı olan protein tozları da özellikle diyet döneminde kadınların işine yarayabilir.

Ayrıca protein, enerji olarak kullanıldığında ısı açığa çıkardığı için diğer besinlere göre metabolizmayı daha fazla hızlandırır ve bu da yağ yakımı için önemlidir. Ek olarak protein, egzersiz sonrası toparlanma açısından en önemli besin kaynağı olduğu için egzersiz yapan kadınlar için kesinlikle önerilmektedir.

Beslenme konusunda dikkatli, diyet döneminde olan, kilo vermeyi amaçlayan veya düzenli egzersiz yapan kadınlar için protein tozu, en ideal protein kaynağıdır.

Kadınlar Hangi Protein Tozunu Kullanmalıdır?

Kadınlar için protein tozu kullanımı, erkekler için olduğundan farklı değildir. Kadınlar tüm protein tozlarını kullanabilirler.

Protein tozları; izole protein tozu, whey protein tozu, kompleks protein tozu, hidrolize protein tozu ayırt etmeksizin aslında protein ihtiyacı gidermek için kullanılan gıda takviyeleridir. Kendi içerisinde çeşit çeşit kategorilere ayrılma sebebi, farklı amaçlar için farklı şekilde üretilmelerinden kaynaklanır.

Ama yine de yüzlerce seçenek arasında kaybolmamanız adına, Supplementler.com uzmanları ile birlikte kadınlar için en iyi 5 protein tozu seçeneklerini sıraladık.

5) Isopure Zero Carb Whey Protein 1000 Gr

Isopure Zero Carb Özellikleri

Fiyat: 139 TL

Toplam Gramaj: 1000 Gr

Servis Sayısı: 33

Servis Başı Fiyatı: 4,21 TL

Servis Başına Protein: 25 Gr

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Şeker veya karbonhidrat içeriğinin yok denecek kadar az olması.

Yüzde olarak yoğun protein içermesi.

Yüksek oranda BCAA içermesi.

Az kalorili içeriğe sahip olması.

Aspartam ve gluten içermemesi.

Tüketici Yorumları

“Gerçekten çok etkili ürün…”

“Övgüyü hakeden bir marka…”

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4) Queen Fit Good Morning Lady Protein Shake 720 Gr

Queen Fit Good Morning Lady Protein Shake Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Toplam Gramaj: 720 gr

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 2,63 TL

Servis Başına Protein: 16,5 gr

Protein Dışında İçeriğinde Olanlar: Taurin, l-karnitin, sinetrol

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kilitli paketi ile hem hijyenik hem pratik kullanım sağlaması.

Kadınlara yönelik hazırlanan formülü ile kadınların günlük protein ihtiyacını karşılayabilmesi ve kas yapısını koruyabilmesi.

Metabolizma hızlandırıcı guarana, l-karnitin, sinetrol (turunçgiller özü) ve taurin içeriğine sahip olması.

Lezzetli bir protein kaynağı olarak düşük miktarda yağ ve şeker içermesi.

Sabah güne başlangıç için özel olarak tasarlanmış bir ürün olması.

Tüketici Yorumları

“Kadınlar için gerçekten güzel bir ürün…”

“Sonunda böyle bir ürün de artık Türkiye’de…”

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3) Weider CFM Whey Overload Protein 100% 908 Gr

Weider CFM Whey Overload Özellikleri

Fiyat: 219 TL

Toplam Gramaj: 908 Gr

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 7,30 TL

Servis Başına Protein: 24 Gr

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Hızlı emilime sahip ve kolay kana karışan kaliteli hammaddeye sahip olması.

Yüksek oranda BCAA ve diğer amino asitleri barındırıyor olması.

100 biyolojik değere sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Tadı gerçekten harika, sırf tadı için alınır…”

“Aylardır kullanıyorum, artık vazgeçilmezlerimden…”

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2) Optimum Lean Whey High-Protein Powder 930 Gr

Optimum Lean Whey Overload Özellikleri

Fiyat: 119 TL

Toplam Gramaj: 930 gr

Servis Sayısı: 35

Servis Başı Fiyatı: 3,40 TL

Servis Başına Protein: 20 gr

Protein Dışında İçeriğinde Olanlar: Termojenik formül (CLA ve yeşil çay özü), L-karnitin

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yağ oranına dikkat eden, kilo vermeyi amaçlayan veya kilo almaktan kaçınan kişilere yönelik bir ürün olması.

Yağ yakıcı termojenik içeriği içerisinde CLA ve yeşil çay özü bulundurması.

İçeriğinde l-karnitin bulundurduğu için enerji üretimine katkıda bulunması.

Yüksek oranda protein içermesi.

Şeker ve yağ oranının yok denecek kadar az olması.

Servis başına 98 kalorilik düşük kalorili içeriğe sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Zayıflama döneminde kesinlikle ilk tercihim…”

“Çok zengin içeriği var, bir ürünle tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum…”

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1) Queen Fit Sweet Dreams Lady Protein Shake 750 Gr

Queen Fit Sweet Dreams Lady Protein Shake Özellikleri

Fiyat: 79 TL

Toplam Gramaj: 750 gr

Servis Sayısı: 30

Servis Başı Fiyatı: 2,63 TL

Servis Başına Protein: 16 gr

Protein Dışında İçeriğinde Olanlar: B6 vitamini, potasyum, magnezyum, çinko, bakır, frambuaz ekstresi, glukoronolakton

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kadınlara özel bir protein tozu formülüne sahip olması.

Zengin vitamin ve mineral içeriğine sahip olması.

Antioksidan etkili frambuaz ekstresi sayesinde bağışıklık sistemine katkıda bulunabilmesi.

Detoksa ve elektrolit dengesini koruyarak sıvı kaybını önlemeye yardımcı glukoronolakton içeriğine sahip olması.

Kompleks protein içeriği içerisinde hem whey proteini, hem izole whey proteini hem de kazein proteini bulundurması.

Tüketici Yorumları

“Yoga sonrası bir ölçek tüketiyorum, çok faydası oldu…”

“Gün içerisinde acıktığımda içiyorum ve açlığımı ciddi oranda kesiyor…”

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