ERKEKLERİN EN ÇOK NERESİNE BAKIYORUZ?





Hayır, erkeklerin penisine bakmıyoruz tabii ki kızlar!

Londralı Think Eye Tracking adlı bir firma, mayolu bir fotoğrafa bakarken insanların sergiledikleri göz hareketlerini inceledi. Sonuçlara göre, erkekler, gördükleri erkeğin malum yerine bakarken, kadınların bu bölge ile çok da ilgilendiğini söyleyemiyoruz. Kadınlar, erkeklerde daha çok karın kaslarına, yüze, omuzlara ve bicepslere bakıyor.

Seks ve ilişki uzmanı Dr. Wendy Walsh, kadınların erkek vücudunda değişik noktalara odaklandığını söylüyor. Evrimsel açıdan kadınların daha çok koruyucu ve tedarikçi aradığı düşünüldüğünde, penisin bu konuda yapabileceği bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Walsh, mağara kadınlarının beynini şöyle özetliyor: “Karşımdaki adam bu ağaca tırmanıp benim için şu meyveyi koparabilir mi? Koca bir mamutu yere yapıştırabilir mi?” İşte temel mesele bu.

Kadınlar karşı cinste, karın kaslarına, kollara ve omuzlara bakıyor. Çünkü bu kaslar, atalarımız tarafından bir kadını korumak, ona besin sağlamak ve onunla ilgilenmek için kullanılıyordu. Her ne kadar artık mamut avlama peşinde koşulmasa da, kadınlar hala erkeklerde bu tip özelliklerden etkilenmeye eğilimli.

Erkeklere buradan duyrulur: Karın kası yapın. Omuzlarınıza ve kollarınıza gereken önemi verin.

Konu yüze gelince, kadınlar erkeklerin yüzünde zekanın ve nezaketin kanıtlarını arıyor. Yani erkek, o ağaçtaki meyveyi tırmanıp koparabilir. Fakat meyveyi seninle paylaşacak mı? Bir tatlı gülüş, kadınlara bunun yanıtını veriyor.



