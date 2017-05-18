KADINLAR DÖVMELİ ERKEKLERİ Mİ DAHA ÇOK SEVİYOR?





Kadınlar her ne kadar iyi çocukları beğendiklerini söylerler. Ne kadar doğru bilinmez. Fakat işin bir de şu kısmı var: En azından, “kötü çocuk” gibi görünenleri daha çekici buluyorlar.

Peki iyi kalpli erkekler bu serseri imajını nasıl elde ediyorlar? Yeni bir araştırmaya göre, kadınlar, dövmeli erkekleri seks açısından daha agresif ve baskın buluyorlar. Bu da onları kadınların gözünde daha çekici kılıyor.

Biraz mürekkebin bu kadar etkili olabileceğine şaşırmamak elde değil tabii… Söz konusu çalışmada, 2 bin 500 kadın ver erkeğin fotoğraflara verdikleri tepkiler ölçüldü. Araştırmacılar, kadınlardan, üzerileri çıplak haldeki erkek fotoğraflarına bakmalarını ve not vermelerini istediler. Bazı fotoğraflara, dijital olarak dövme eklemeleri yapıldığını da ekleyelim.

Sonuçlara göre, dövmeli erkekler kadınlar tarafından daha erkeksi, daha agresif ve dominant bulunuyordu. Ayrıca, dövmeli erkeklerin dövmesi bulunmayanlara göre daha sağlıklı olduğuna da inanıyorlardı.

Hem kadınlar hem de erkekler, dövmeli insanların yatakta daha iyi olduklarına da inanıyorlardı. Dövmeler sadece kadınların tercihlerini de etkilemiyor. Erkekler arasındaki rekabette de dövmelerin fark yarattığını ekleyelim. Basitçe söyleyecek olursak, erkekler, dövmeli olanları seks konusunda daha bir rakip görüyorlar.

Dövmeli erkekleri çokça sevindirdik. Biraz da üzelim öyleyse. Çünkü ciddi ilişki arayan kadınlar, dövmeli erkekleri ilk sıraya yerleştirmiyorlar. Dövmeli erkeklerin daha fazla testosteronla yüklü olduklarını düşündükleri ve yüksek testosteronun da aldatma ve şiddetle olan ilişkisini bildikleri için, dövmesiz erkekleri ilişki açısından daha güvenilir buluyorlar. Ayrıca, dövmeli erkeklerden iyi baba olacağı konusunda da şüpheliler.

Dövme konusundan ufak bir ayrıntı daha paylaşalım. 2015’te yapılan bir araştırmada, insanların, dövmeli kadınların seks konusunda daha açık olduklarını, daha az seçici olduklarını ve daha yüksek libidoya sahip olduklarını düşündükleri ortaya koyulmuştu.

Kimler dövme yaptırıyor?



