KADINLAR DA LEZBİYEN PORNOSU İZLİYOR





Evet beyler, biz kadınlar da porno seviyoruz. Bunu biliyor muydunuz?

Cinsel arzuları açıkça tartışmak, ilişkilerde yapılması en zor olan şeylerin başında geliyor. Her ne kadar kaçınılmaz olarak bu, onları daha iyi seks yapmaya götürse de. Fakat sevdiğimiz kişi zevk aldığımız şeyleri bilmese bile, bilgisayarlar durumdan haberdar. Her ne kadar genel yargılar, daha çok erkeklerin porno izlemeye meyilli olduğunu düşündürtse de, kadınlar da en az erkekler kadar ‘pornocu’. Ve bir başka gerçek de şu ki; seyredilen porno türü, arzularımız hakkında kendimize bile itiraf edemediğimiz birçok şey hakkında fikir verebiliyor.

Harvard’dan Dr. Seth Stephens-Davidowitz, internette yaptığımız aramaların cinsellik üzerine ne söylediğini belirlemek için bir araştırma yaptı. Davidowitz, Pornhub gibi web sitelerinden gelen verileri analiz ederek, hatırı sayılır derecede kadının siteyi ziyaret ettiklerinde lezbiyen pornolarını izlediğini ortaya koydu. “Kadınların yaklaşık yüzde 20’sinin izlediği porno türü, lezbiyen pornosu” diyen araştırmacı, “Çoğu hetero kadın lezbiyen pornosu izliyor. Kadınlara karşı şiddet içeren pornolar da kadınlar arasında -hatta erkeklerle kıyaslandığında bile- son derece popüler. Bunu söylemekten nefret ediyorum; çünkü kadın düşmanları bu gerçeği sevmiş gibi görünüyor.” diyor. “Kadınların şiddet içeren porno izleme oranı dünyanın her yerinde yaklaşık olarak aynı ve kadınların nasıl davrandığı ile ilişkilendirilmiyor.”

Bu, tamamen şaşırtıcı olmamalı; sonuçta, geçmişte belirttiğimiz gibi, kadınların yüzde 62’si sert seks seviyor. Ayrıca şunu da hatırlatalım; bu tür denemelerden önce partnerinizle konuşun ve önceden sınırlar koyduğunuzdan emin olun.

