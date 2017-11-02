KADINDA FARKLI ERKEKTE FARKLI ETKİLER





Afrodizyak yiyecekler deyince aklına çikolata şelalesinde yüzen çilekler geliyor, değil mi? Evet, bir de havyar vardı.

Kafandaki klişeleri unut: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cinsel Terapist Op. Dr. Gökçen Erdoğan, farklı besinlerin kadında ve erkekte farklı etkiler yarattığını söylüyor. Kadınlık hormonlarını çikolata ve çileğin dışında tarçın, ahududu, salatalık (evet gerçekten!) ve Antep fıstığı harekete geçiriyor.

Erkekler içinse kabak çekirdeği, yaban mersini, badem, nar ve karpuz afrodizyak yiyecekler arasında. Ortak noktanız ise bal, füme tavuk göğsü ve zeytin! Şimdi alışveriş sepetine neler atacağını biliyorsun.

