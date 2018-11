KADIN EREKSİYONU DEDİKLERİ ŞEY GERÇEK Mİ?

Kadın ereksiyonu denilen şey gerçek! Peki ama nasıl?

Önce sana klitorisinle ilgili bir gerçeği hatırlatalım: Orada 8.000 sinir ucu bulunuyor ve bu oran peniste bulunanın tam iki katı. The Wonder Down Under: A User’s Guide to the Vagina kitabının yazarlarından, Cinsellik Eğitmeni Dr. Nina Brochmann, “Klitoris, dört bacak ve boyun kısmından oluşan büyük bir organdır. İçeride kalan ve genital bölgeyi çevreleyen kısmı 11 cm’e kadar uzanabilir” diyor

Klitoris, peniste bulunan erektil dokunun aynısına sahip. Bu nedenle evet, biz kadınlar da erekte olabiliyoruz. Aydınlatıcı bilgilere hazır mısın? Brochmann, “Kadınlar gecede sekiz kereye kadar erekte oluyor” diyor. Sabah ereksiyonunun kadınlara özel versiyonuna “klitoral gece ereksiyonu” deniyor.

Brochmann, bu durumu şöyle açıklıyor: