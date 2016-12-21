KAÇINIZ SEVGİLİSİNİ HİÇ ALDATMADI?





Kabul edelim, bu soruya cevap vermek cesaret işi. Kim yan komşusuyla bakışıp flört etmedi? (Tabii hoşunuza giden bir tipse!)

YouGov isimli bir anket şirketinin yaptığı araştırma, her beş kişiden birinin partnerini aldattığını ortaya koyuyor. YouGov’un 18 yaş üstü bin Amerikalı üzerine yaptığı araştırmada alışkanlıkları, deneyimleri ve tercihleri baz alınarak 18 – 29 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 21’inin, 30 ile 44 yaş arasındaki katılımcıların ise yüzde 30’unun en az bir defa partnerlerini aldattıkları belirlendi.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 69’unun ilişkilerini “tamamen monogami” olarak değerlendirdiği ise bir başka sonuç.



