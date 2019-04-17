Kablo istasyonu, tüm kaslarına şekil verecek gücü elinde tutmanı sağlıyor. Spor salonunda ihmal edilen bu alet ile kas gücünü bir üst seviyeye taşı!

Dambıllar konusunda kendinden eminsin. Kettlebell’i nasıl sallayacağını ve barbell’i bir şampiyon gibi nasıl kaldıracağını biliyorsun. Peki, en son ne zaman hiç tanımadığın bir kablo istasyonunun yanına usulca sokulup

“Merhaba” dedin? Diğer birçok aletin aksine kablo istasyonu, seni tek bir harekete hapsetmez ve güçlendirirken farklı faydalar sağlar. Ancak yine de serbest ağırlıkların gölgesinde kalmıştır. Egzersiz Eğitmeni Rachel Cosgrove, “Ağırlıklar sana güç kazandırır ancak belirli hareketleri sadece kablo istasyonu ile yapabilirsin” diyor.

Hazırsan başlıyoruz!

Aşağıdaki egzersiz hareketlerini, herhangi bir egzersiz programının içine dahil edebilirsin. (Her hareket için 10-12 tekrar yap, üç ya da dört set hâlinde tamamla.)

Split Squat With Front Foot Elevated

Tutamacını düşük seviyede tut ve önüne alçak bir kutu yerleştir. Sol ayağını kutunun üzerine yerleştir ve sağ ayağını iki adım geri at. Tutamacı sağ elinle tut, sağ kolun tamamen gergin ve bacakların düz dursun. Vücudunu yere indirmek için dizini bük, göğsünü dik tuk ve sağ dizin omzunla aynı hizada dursun. Sol ayağından güç alarak başlangıç pozisyonuna dön. Bu bir tekrar eder. Tekrar sayısını tamamladıktan sonra taraf değiştir ve devam et.

Egzersiz Önerisi: Bacaklarını şekillendirmek için dik dur ve her tekrar sonrası bu pozisyona geri dön.

Cable Pull-Through

Kabloyu düşük seviyede tut. Halat ya da tutamaç kullanarak, kablo istasyonuna ters bir şekilde birkaç adım önde dur. Ayaklarını yere, omuz genişliğinden daha açık olacak şekilde yerleştir. Halatı her iki elinle bacaklarının arasından tut, ardından vücudunu aşağı doğru indirmek için öne doğru eğil. Göğsünü dik, omuzunu ise aşağıda tut. Kalça kaslarını sık ve kalçanı öne iterek dik dur . Bekle, hareketi yavaşça tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu bir tekrar eder.

Egzersiz Önerisi: Göğsünü dik, sırtını düz tut ve karnını sık.

Kalça kaslarını şekillendirecek favori egzersiz hareketimiz.

Single-Arm Chest Press

Kabloyu omuz yüksekliğine getir ve tutamacı sol elinle kavra. Sağ ayağını sol ayağının birkaç adım ilerisine getir, dizlerini hafifçe bük ve tutamacı omzuna doğru kaldır. Dirseğini bileğinle aynı hizada olacak şekilde bük. Karnını sık ve sol kolunu ileri doğru uzat. Bekle, hareketi yavaşça tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu bir tekrar eder. Tekrar sayısını tamamladıktan sonra taraf değiştir ve devam et.