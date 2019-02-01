Kabızlık problemiyle başa çıkmanın yollarını açıklıyoruz.

Kendi evin, kendi banyon gibisi yok… Her tatile çıktığında ya da ülke sınırlarını aştığında kabızlık problemi çekmeye başlıyorsan, üzülme. Çünkü yalnız değilsin. Aşağıdaki adımları izleyerek bağırsak hareketlerini kontrol altına alabilirsin.

Egzersiz yapmayı ihmal etme

İster otel odanda kısa bir yoga seansı, ister 20 dakikalık bir yürüyüş olsun; metabolizmanın çalışması için tatilde de egzersiz yapmaya devam etmelisin. Hâlâ bir hareketlenme yok mu? O zaman dizlerini 30 saniye boyunca teker teker karnına çek ve hareketi tekrarlamaya devam et.

Tuvaletini yapmayı nasıl kolaylaştırırsın?

Klozetin üzerinde otururken, pelvik tabanını açmak ve tuvaletini yapmayı kolaylaştırmak için ayaklarını yerden 20 cm kadar yukarı kaldır. (Ayaklarını bir tabure ya da sehpa vs. üzerine koyabilirsin.) Eğer hijyen nedeniyle evin dışındaki tuvaletlerde oturmaktan hoşlanmıyorsan, klozet kapağının üzerine peçete koy veya yanında taşıdığın temizlik mendillerini kullan.

Alkol ve kahve tüketimine dikkat

Şarabı veya kahveyi fazla mı kaçırdın? Alkol ve kafein vücudunun fazlasıyla susuz kalmasına neden olabilir -ki bu da kabızlığın en sık karşılaşılan sebebidir. Bunun için her bir kadehin ve fincanın yanında su iç. Ayrıca lifli besinler tüket.

Kaynak: Weill Cornell Medicine’dan Gastroentroloji Uzmanı Doç. Dr. Felice Schnoll-Sussman