KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL YENMELİ?





Kabak çekirdeği yemek için birçok sebebin var: Sağlıklı bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, protein ve yağ asidi oranı yüksek. Üstelik doyurucu, lezzetli ve pratik!

Sade tükettiğin çekirdeğe farklı bir tat katmak ve besin değerlerini arttırmak için bu tarifleri denemeye ne dersin? Çekirdeği seçeceğin karışımla harmanladıktan sonra 150 derece ısıtılmış fırında 45 dakika pişirmen yeterli.

KIRMIZIBİBER + DENİZ TUZU

Bu karışım enflamatuvar, karotenoid ve A vitamini içeriyor. Buna artı olarak kabak çekirdeğinin yağı sayesinde A vitamininin emilimi artıyor ki bu da gözlerin için oldukça yararlı.

LİMON KABUĞU RENDESİ + AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

Şişkinlik azaltan limon, sindirim sistemine iyi geliyor. Doğal şeker içeren akçaağaç şurubu ise enerjini yükseltip mutluluk veriyor.

KIŞ BAHARATLARI + ESMER ŞEKER

Tarçın, zencefil ve yenibahar karışımı gerçek bir antioksidan bombası olmasının yanı sıra, yerken zencefilli kurabiye yediğin hissini veriyor!

Kaynak: Harris Whole Health kurucusu, Halk Sağlığı Uzmanı Cheryl Harris

