JULIA ROBERTS SOSYAL MEDYAYA MERHABA DEDİ!





Fotoğraf: @juliaroberts

Hollywood’un parmakla gösterilen oyuncularından biri olan Julia Roberts, artık Instagram’da. Bu ‘tatlı kadın’, çimlerin üstünde oturduğu keyifli ve epey neşeli fotoğrafıyla sosyal medyaya merhaba dedi.

İkonik yıldız, anlaşılan süslü biyografilerden pek haz etmiyor olacak ki; Instagram biyografisinde kendini sadece “insan” olarak tanıtarak mütevazı yönünü bir kez daha gözler önüne serdi. People dergisi tarafından 5 kez ”En Güzel Kadın” seçilen 50 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarında güzelliğinin imzası olan sıcak gülümsemesini gösterdi.

Biz bu satırları yazarken 571 bin takipçiye ulaşan Roberts’ın Taylor Swift, Kylie Jenner, Beyoncé ve Kim Kardashian gibi Instagram’ın en çok takip edilen isimleri arasına gireceği şimdilik merak konusu. Bekleyip göreceğiz!

Her zaman bu samimiyetini koruman dileğiyle sevgili Julia!

