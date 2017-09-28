‘JON SNOW’ VE ‘YGRITTE’ EVLENİYOR





Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ve Ygritte’e hayat veren Rose Leslie evlenmeye karar verdi.

5 yıldır birlikte olan çift, ailelerine ve yakın arkadaş çevresine kendi aralarında nişanlandıklarını ve yakında evleneceklerini söyledi.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Leslie ve Harington’ın nişanlandıkları konusunda spekülasyonlar yaz boyunca devam etmişti. O sürede sessiz kalan çift iddiaları doğruladı ve evlenmeye hazırlandıklarını belirtti. Evlilik tarihi için henüz net bir karar vermedikleri ifade ediliyor. İkili 2012 yılında Game of Thrones setinde tanıştı.

Harington ve Leslie, dizinin 2012-2014 arasında yayınlanan bölümlerinde de iki sevgiliyi canlandırmıştı.



