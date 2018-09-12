JİNEKOLOĞUNA SORMAN GEREKEN SORULAR





İç çamaşırını bir an önce giyip o koltuktan uzaklaşmak istediğini biliyoruz ama bir sonraki ziyaretinde bedenine nasıl baktığın konusunda açık ol. Jinekoloğuna aşağıdaki soruları yöneltebilirsin.

Doğum kontrol yöntemleriyle ilişkilendirilen yan etkiler neler?

Doğum kontrol hapı kullananların yüzde 30’u, libidolarındaki düşüş ve ruh hâli değişimlerinin yanı sıra, bulantı, meme hassasiyeti ve baş ağrısı nedeniyle kullanmayı bırakıyor. Bakır RİA (yani hormonsuz spiral) kullananlar, genellikle ilk aylarda regl dönemi ağrılarında artış ve yoğun kanama deneyimliyor. Doğru doğum kontol hapı ya da aracını bulman biraz deneme-yanılma gerektireceği için sana kendini kötü hissettiren bir tanesinde takılı kalma. Denediğin yöntemdeki negatif etkileri anlat ki, doktorun sana daha uygun olan başka bir yöntem önerebilsin.

Hamile kalmadan önce genetik taşıyıcılık testi yaptırmalı mıyım?

Bu tercih sana kalmış. Gebelik öncesi kan ya da tükürük yoluyla yapılan bu testler senin ya da eşinin kistik fibrosis ya da Akdeniz anemisi gibi genetik hastalıklar taşıma ihtimalini belirlemeye yardımcı oluyor. Eğer ikinizden birinin taşıyıcı olduğu belirlenirse, embriyoların genetik olarak ayıklandığı tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir bebek sahibi olabilirsiniz. Kadın doğum uzmanından, gebelik öncesi için bir danışma randevusu al. Eğer ikilemde kalmaya devam edersen sana ileriki dönemde artı ve eksileri tartmana yardımcı olacak farklı testler önerebilir.

İdrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik almam şart mı?

Gereğinden fazla antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin oluşmasından sorumlu. Bu yüzden çoğu doktor reçete yazmadan önce hastalarından idrar testi istiyor. Eğer doktorun sana antibiyotik kullanman gerektiğini söylüyorsa onları alman ve tedavinin tüm aşamalarını takip etmen gerekiyor; kısmen tedavi edilmiş idrar yolu enfeksiyonları nadir vakalarda hayatı tehdit eden böbrek enfeksiyonu gibi medikal sorunlara yol açabiliyor. Yılda iki defadan fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsan, o zaman doktorun senden bir kan testi isteyerek fiziksel anormallikleri (kısa üretra gibi) ya da diyabet gibi bir sorundan kaynaklanan ve mesaneye bakteri girmesini kolaylaştıran bağışıklık sistemi problemlerini tespit edebilir.

Meme kanseri riskimi nasıl belirleyebilirim?

35 yaşından büyük kadınlar için bazı sağlık profesyonelleri, aile geçmişi ve ilk regl görülme yaşına göre riski hesaplayan Gail Modeli’ni kullanıyor. Jinekoloğundan bu konuda yardım aldıktan sonra testin sonuçlarına göre diğer risk etmenlerini de (günde iki kadehten fazla içki içmek ya da aşırı kilolu olmak gibi) göz önünde bulundurarak doktorun, ne zaman ve sıklıkla mamografi çektirmen gerektiği konusunda seni bilgilendirebilir. Risk seviyen ne olursa olsun, eğer memelerinde herhangi bir yumru, şişlik, kızarıklık, meme başı akıntısı ya da meme boyutunda değişiklik gözlemlersen doktorunu her zaman bunlarla ilgili bilgilendir.

Libidomdaki düşüşün ardında herhangi bir medikal neden olabilir mi?

Olabilir, özellikle de ani bir değişim yaşarsan. Mesela normalde haftada üç defa sevişiyorken aylardır sevişme isteği duymuyorsan ya da istek duysan bile seks esnasında tahrik olamıyorsan, bu noktada jinekoloğuna danış. Jinekoloğun meydana gelen ve libidonu düşüren sorunları (cinsel yolla bulaşan hastalıklar ya da fibroidler gibi) veya diyabet ve yüksek tansiyon gibi medikal problemleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Eğer fiziksel olarak problem yoksa, doktorun ilişkindeki problemlerin ya da stres sorununun (bu ikisi seks isteğini azaltır) üstesinden gelmene yardımcı olacak bir terapist önerebilir.



